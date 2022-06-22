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Политика ,  
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Ростовский НПЗ назвал причиной пожара удар беспилотников

Новошахтинский НПЗ подтвердил, что к пожару привел удар двух беспилотников
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Причиной пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов стал удар двух беспилотников, говорится в сообщении на сайте НПЗ. Там произошедшее оценили как «террористические действия».

Первый удар со стороны западной границы Ростовской области был зафиксирован в 8:40. «Попадание произошло по технологическому оборудованию установки по переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I), в результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения, находящихся на третьей секции постамента, произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки», — сообщили на предприятии.

Второй удар — по объектам резервуарного парка сырой нефти — был нанесен в 9:23. В результате оборудование было повреждено, но возгорания не произошло.

Персонал завода эвакуирован, оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба. Никто не пострадал.

Пожар на НПЗ в Ростовской области начался после падения беспилотника
Политика

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
беспилотники Ростовская область Новошахтинский НПЗ Новошахтинск

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