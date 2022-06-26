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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму заявили о новом обстреле платформы «Черноморнефтегаза»

По данным экстренных служб, никто не пострадал. В результате предыдущего удара ВСУ по буровым вышкам компании в Черном море ранения и ожоги получили три человека, еще семь пропали без вести
Фото: Черноморнефтегаз
Фото: Черноморнефтегаз

Платформа «Черноморнефтегаза» в Черном море подверглась обстрелу, подтвердил ТАСС представитель экстренных служб. По его словам, никто не пострадал.

РБК направил запрос в пресс-службы Минобороны и ГУ МЧС России по Республике Крым.

Ранее об обстреле вышки «Черноморнефтегаза» сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида» (предположительно, ракетой), снаряд попал в вертолетную площадку и оставил дыру диаметром почти 5 м.

20 июня власти Крыма сообщили, что удару ВСУ подверглись три вышки «Черноморнефтегаза» на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. В результате начался пожар. На платформах находились 109 человек, трое пострадали, семеро пропали без вести. Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что работники успели перед ударом «сбросить газ» — в противном случае произошел бы масштабный взрыв, при котором могла бы пострадать Одесса.

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Семьям пропавших обещали выплатить компенсацию — 6,5 млн руб.

«Черноморнефтегаз» — одна из украинских компаний, которые власти национализировали после присоединения Крыма к России в 2014 году. Предприятием управляет министерство топлива и энергетики Крыма. В 2014 году компания добыла 2 млрд куб. м газа, в 2020-м — около 1 млрд.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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