В Крыму заявили о новом обстреле платформы «Черноморнефтегаза»

По данным экстренных служб, никто не пострадал. В результате предыдущего удара ВСУ по буровым вышкам компании в Черном море ранения и ожоги получили три человека, еще семь пропали без вести

Фото: Черноморнефтегаз

Платформа «Черноморнефтегаза» в Черном море подверглась обстрелу, подтвердил ТАСС представитель экстренных служб. По его словам, никто не пострадал.

РБК направил запрос в пресс-службы Минобороны и ГУ МЧС России по Республике Крым.

Ранее об обстреле вышки «Черноморнефтегаза» сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида» (предположительно, ракетой), снаряд попал в вертолетную площадку и оставил дыру диаметром почти 5 м.

20 июня власти Крыма сообщили, что удару ВСУ подверглись три вышки «Черноморнефтегаза» на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. В результате начался пожар. На платформах находились 109 человек, трое пострадали, семеро пропали без вести. Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что работники успели перед ударом «сбросить газ» — в противном случае произошел бы масштабный взрыв, при котором могла бы пострадать Одесса.

Семьям пропавших обещали выплатить компенсацию — 6,5 млн руб.

«Черноморнефтегаз» — одна из украинских компаний, которые власти национализировали после присоединения Крыма к России в 2014 году. Предприятием управляет министерство топлива и энергетики Крыма. В 2014 году компания добыла 2 млрд куб. м газа, в 2020-м — около 1 млрд.