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Военная операция на Украине ,  
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Путин поблагодарил пограничников за пресечение диверсий у границ Украины

По словам президента, российские пограничники в приграничных с Украиной районах «действуют четко» и проявляют мужество при пресечении диверсий и провокаций

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Пограничные службы России четко действуют в районах проведения военной операции и предотвращают любые попытки диверсий и провокаций в приграничных с Украиной районах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении к Дню пограничника.

«Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий — речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, — а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам, всем, кто ищет на территории России спасения и защиты», — сказал глава государства.

Путин добавил, что также ждет от пограничников «эффективного, профессионального решения всего комплекса других, крайне ответственных задач, возложенных на пограничную службу, в том числе в области обеспечения экономической безопасности страны».

Президент также обратил внимание, что стоящие перед пограничниками задачи особенно значимы в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на Россию, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у рубежей страны.

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С начала военной операции России на Украине власти Белгородской, Брянской, Кемеровской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах с украинской территории, а также о диверсиях на объектах инфраструктуры. В этих областях, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля был введен желтый уровень террористической опасности.

Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными.

27 апреля ФСБ сообщила о задержании двоих россиян при попытке диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгорода. На видео, опубликованном спецслужбой, задержанные рассказали, что хотели повредить железнодорожные пути в Белгородской области, по которым двигаются российские военные эшелоны. Один из задержанных рассказал, что «искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ».

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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