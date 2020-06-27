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Поправки в Конституцию ,  
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Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное

В России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Главное о голосовании — в материале РБК
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

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Данные по Москве и Нижнему Новгороду на карте представлены без учета электронного голосования.

27 июня
  • Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала по поправкам на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра). 
  • К 10.00 мск общая явка на электронное голосование по поправкам составила 70%. Согласно данным штаба, количество проголосовавших в Москве и Нижегородской области превысило 822 тыс., количество выданных бюллетеней — 833 тыс. Всего на электронное голосование были зарегистрированы почти 1,2 млн человек.

26 июня

  • К 18:00 26 июня у ЦИК все еще нет данных о явке в регионах (на сайте комиссии опубликовали только данные о количестве проголосовавших за 25 июня). Член ЦИК Евгений Шевченко подтвердил РБК, что данные о явке будут готовы на следующий день. «Люди [из избиркомов] работают до восьми, девяти, десяти часов вечера. Понятно, что не успевают собрать», — уточнил он.
  • К 19:30 явка на электронном голосовании суммарно по Москве и Нижнему Новгороду составила 66%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
  • К электронному голосованию не допущено почти 2 тыс. сомнительных учетных записей, рассказал Венедиктов. По его словам, из этого числа успели проголосовать 547 москвичей. Это личные кабинеты, которые были зарегистрированы после 5 июня, когда регистрация была закрыта.
  • Чтобы простимулировать голосование, власти запустили программу «Миллион призов». С 26 июня пользователям стали приходить уведомления о выигрыше (такое сообщение получил корреспондент РБК): «Поздравляем! Код <...> выиграл». Начисленные баллы пользователь после активации может использовать для расчетов в магазинах и кафе, например, кафе «Пушкин», ресторан «Турандот», сети «Снежная королева», «Азбука вкуса», «Дикси», а также столичные музеи, к примеру Музей истории ГУЛАГа. Некоторых крупнейших розничных компаний Москвы, например X5 Retail Group, в списке доступном на сайте программы нет.

Эксперты и наблюдатели проанализировали онлайн-голосование по поправкам
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Работа иностранных экспертов-наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

  • На сайт ЦИК идет DDoS-атака, сообщили журналистам в Центризбиркоме.

25 июня

  • 25 июня проголосовали, включая дистанционное электронное голосование, более 10 млн человек или 9,2% от числа избирателей.

Видео

  • Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что «принудиловка», накрутка явки и сбои при учете голосов недопустимы, а важнейшей задачей должны стать достоверные и легитимные результаты голосования.
  • Избирательные участки открылись по всей стране, но в некоторых городах не с 8:00 по местному времени, как это бывает в дни обычных голосований. Корреспондент РБК в городе Кимры Тверской области не смогла проголосовать на своем участке утром, так как УИК, согласно опубликованному расписанию, начинает работу в 15:00. На участке расписание назвали «устаревшим», а информацию ложной. «Мы уже поменяли объявление, где указали, что работаем с 8 до 20. Информация пришла к нам просто поздно, мы просто физически не успели поправить расписание», — сообщили РБК в УИК 408.

Как жители России голосуют по поправкам в Конституцию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Председатель комиссии Еврейской автономной области опровергла сообщения о том, что в регионе не везде открылись избирательные участки. По ее словам, часть входов в участки «подмыло» из-за продолжительных дождей, но все они открылись вовремя.
  • Проголосовать онлайн смогут только жители Москвы и Нижегородской области, заранее подавшие заявление. Они голосуют на портале 2020og.ru. Утром некоторые пользователи столкнулись с тем, что не могли зайти на сайт. В ЦИК сбой в работе сайта объяснили пиковой нагрузкой.
  • Явка на электронное голосование в Москве и в Нижегородской области составила к 21:50 более 46% от числа зарегистрировавшихся (более 551,8 тыс. бюллетеней).
  • По данным ЦИК на 25 июня, досрочно проголосовали порядка 86,5 тыс. человек, находящихся на кораблях и в труднодоступной местности.

Нарушения

Журналист Павел Лобков сообщил, что проголосовал на выборах дважды — онлайн и на избирательном участке. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что по данному факту будут приняты меры, а самого Лобкова ждут «соответствующие санкции» за административное правонарушение, так как голосовать повторно запрещено (ст. 5.22 КоАП). Вечером 25 июня полиция начала проверку. В МВД добавили, что действия могут быть квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса — ст. 142.2 («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования»), ст. 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 213 («Хулиганство»).

Похожая ситуация произошла с представителем движения «Голос» Василием Вайсенбергом, который зарегистрировался на дистанционное голосование и получил бюллетень, когда пришел на участок. По словам Булаева, ему не стоило провоцировать членов избирательных комиссий. 26 июня Вайсенберга пригласили в полицию для дачи объяснений.

Голоса попытавшихся проголосовать на обычных участках будут учтены только один раз, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. «По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома», — сказал Ермолов ТАСС. Зампредседателя Общественной палаты Москвы и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что председатели обеих участковых комиссий уже отстранены. «В отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность», — заявил глава Мосгоризбиркома.

Процедура голосования

  • Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлен выходной день.
  • Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

Эксперты и наблюдатели проанализировали онлайн-голосование по поправкам
Политика
Работа иностранных экспертов-наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

  • Помимо избирательных участков голосование проходит на дому, а в Москве и Нижегородской области есть возможность проголосовать и онлайн. Заявки на участие в онлайн-голосование подали более 1,3 млн человек. Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать онлайн, он может прийти на свой участок 1 июля.
  • 213 участков открыты на предприятиях с непрерывным циклом работы. Около 2 тыс. участков создано в местах временного пребывания.

За какие поправки предлагается проголосовать

Помимо прочего, поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов. В Основном законе будут прописаны полномочия госсовета, появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, будет закреплено понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины. Также в Основном законе будет прописана возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока.

Голосовать можно только за весь пакет изменений. Вопрос один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить можно «да» или «нет».

Подробнее о списке поправок — в материале РБК.

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Дада Линделл, Евгения Кузнецова, Ирина Парфентьева
При участии: Артем Афонский
Теги: голосование, поправки, Конституция, ЦИК
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