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Хабаровский край возьмет шефство над Дебальцево

Губернатор Дегтярев: Хабаровский край возьмет шефство над Дебальцево в ДНР
Власти Хабаровского края уже связались с главой Дебальцево в ДНР. «Все у нас по плану, выезжаем, будем помогать», — сказал губернатор Дегтярев. Ранее в Кремле заявили о праве российских регионов самим брать шефство над Донбассом

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Хабаровский край возьмет шефство над Дебальцево в ДНР. Об этом сообщил в эфире телеканала РБК губернатор региона Михаил Дегтярев.

«Мы будем помогать Дебальцево — замечательный населенный пункт Донецкой народной республики», — сказал он.

Дегтярев добавил, что власти Хабаровского края уже связались с главой населенного пункта. «Все у нас по плану, выезжаем, будем помогать», — заключил губернатор.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин 20 мая сообщил, что правительство создало штаб по вопросам восстановления «освобожденных территорий Украины». Минстрой России начал проводить оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса. Как выяснил РБК, в Минстрое появился департамент «по реализации специального инфраструктурного проекта», который займется «восстановлением освобожденных территорий ДНР и ЛНР».

В середине мая замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение предоставить российским регионам право брать шефство над районами ДНР и ЛНР.

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При этом в Кремле подчеркнули, что российские регионы смогут взять шефство над регионами Донбасса по своему усмотрению, документы для этого не потребуются.

Источники РБК 23 мая сообщили, что Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском. По его словам, российская столица займется восстановлением инфраструктуры этих городов.

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Московская область поможет Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР в восстановлении дорог и инфраструктуры, сообщал губернатор региона Андрей Воробьев.

Ленинградская область пообещала помочь Енакиево в ДНР восстановить детсад и школу. Губернатор Курской области Роман Старовойт говорил, что регион поможет подготовить к зиме инженерную инфраструктуру и займется ремонтом дорог и социальных учреждений в Первомайском районе ДНР.

О шефстве над территориями в ЛНР и ДНР также говорили власти Брянской, Нижегородской областей, а также Севастополя.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Хабаровский край Дебальцево Донецкая область Михаил Дегтярев
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