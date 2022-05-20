Кремль заявил о праве регионов самим брать шефство над районами Донбасса

Регионы России сами могут брать шефство над другими, в том числе в Донбассе, но, если какие-то документы понадобятся, они могут появиться, пояснил Песков. Несколько субъектов уже заявили о шефстве над городами и районами республик

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Документы для шефства российских регионов над районами Донбасса не требуются, субъекты могут делать это по своему усмотрению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов пока не было на этот счет. По большому счету, они и не требуются. Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы. В том числе и регионы Донбасса», — сказал он. Песков добавил, что в случае необходимости такие документы могут появиться.

Ранее о «принятом решении» Путина по шефству российских регионов над районами и муниципалитетами Донбасса сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Источники РБК в конце апреля говорили, что он стал куратором отношений с ДНР и ЛНР вместо замглавы администрации Дмитрия Козака.

О планах взять шефство и помочь с восстановлением территорий в ДНР и ЛНР уже сообщили власти Курской, Брянской и Ленинградской областей, Чувашии. Позднее о помощи районам Донбасса также заявили Нижегородская область и Севастополь, они помогут городу Харцызску в ДНР и Старобельскому району в ЛНР. При этом, как пояснил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, помощь будет не финансовой, а «с точки зрения организации мирной жизни», передает «Новый Севастополь».

Глава администрации Макеевки в ДНР Владислав Ключаров заявил, что шефство над его городом взяла Свердловская область. С российским регионом уже проработали «определенные вопросы», разработана программа восстановления на 2022–2025 годы, передает «ДНР 24».

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20 мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство создало штаб по вопросам восстановления «освобожденных территорий Украины». Минстрой России уже проводит оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса.