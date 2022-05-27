Глава Подмосковья оценил программу помощи двум регионам ДНР

Московская область поможет с восстановлением Новоазовского и Тельмановского районов ДНР, прилегающих к Мариуполю. Власти региона помогут с инфраструктурой, в том числе с дорогами, школами и детскими садами

Андрей Воробьев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Подмосковье окажет «первую помощь» нескольким районам Донбасса, рассказал в интервью РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев. В первую очередь поддержка будет оказана в сфере инфраструктуры.

12 мая Воробьев сообщил, что администрация Московской области окажет помощь в восстановлении дорог и инфраструктуры в двух районах ДНР — Новоазовском и Тельмановском.

«Наши специалисты уже ездили туда. Эти районы прилегают к Мариуполю, и наша задача была оценить вместе с главами этих территорий, какая помощь им нужна. Она нужна с дорогами и мостами, это же сельские территории. Второе — это школы, детские сады. И третье — это ИЖС [индивидуальное жилищное строительство]. У нас есть ресурсы для этой помощи», — рассказал Воробьев.

По его словам, осуществлять программу помощи Подмосковье будет с федеральным центром. «Но первую помощь районам ДНР мы в состоянии оказать сами», — подчеркнул он.

По словам Воробьева, в этих районах уничтожена не вся инфраструктура, но «разрушения есть». Кроме того, речь идет о том, что с 2014 года инфраструктура в этих районах не восстанавливалась. «В этой зоне восемь лет просто конь не валялся, так что помощь нужна», — констатировал он. При этом губернатор воздержался от финансовых оценок помощи ДНР на данном этапе.

Кроме того, Воробьев рассказал, что в Подмосковье сейчас находятся 30 тыс. беженцев из Донбасса. Из них 1,2 тыс. живут в пунктах временного размещения, остальные — у родственников и друзей.

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«Мы открыли для них консультационный центр в Одинцово, чтобы максимально удобно и быстро всем сделать документы. Без документов ты бесправный, ты не можешь ни работать, ни прогнозировать свое будущее. Там серьезная загруженность, но сутками в очередях стоять не приходится», — рассказал Воробьев.

В подмосковные вузы сейчас планируют поступают менее 100 беженцев, рассказал губернатор. «С ними есть проблемы, потому что, например, в Рубежном запрещали изучать русский язык, и как им тут сдавать экзамены? Но, конечно, помогаем, люди в стрессе долго находились», — сообщил Воробьев.

19 мая первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что по решению президента российские регионы «возьмут шефство» над районами Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что регионы могут это делать по своему усмотрению.

О планах взять шефство и помочь с восстановлением территорий в ДНР и ЛНР уже сообщали власти Курской, Брянской, Ленинградской и Нижегородской областей и Республики Чувашии. Близкий к мэрии Москвы источник РБК рассказывал, что Москва возьмет шефство непосредственно над столицами ДНР и ЛНР — Донецком и Луганском. Средства из московского бюджета будут направлены на восстановление инфраструктуры этих городов.