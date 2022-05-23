Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском

Российская столица станет куратором Донецка и Луганска. Москва займется восстановлением инфраструктуры этих городов, рассказали источники РБК

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Столичные власти возьмут шефство над Донецком и Луганском, рассказал близкий к мэрии Москвы источник РБК. По его словам, российская столица займется восстановлением инфраструктуры этих городов. Источник, близкий к московскому правительству, подтвердил, что, вероятнее всего, Москва будет отвечать за восстановление инфраструктуры столиц ЛНР и ДНР.

«Помощь будет комплексная», — сказал собеседник РБК.

Средства будут направлены из московского бюджета, но какую сумму придется потратить, пока неясно, утверждает близкий к мэрии Москвы источник. Собеседники РБК не сказали, каким образом и в каких пропорциях могут распределиться расходы столичного и федерального бюджетов на восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска.

В пресс-службе мэра Москвы отказались от комментариев.

14 мая вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что Россия начала оказывать помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры. «Первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов сегодня прибыли в регион! В планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры», — написал вице-премьер в своем Telegram-канале. По словам Хуснуллина, «это только первый шаг».

О том, что российские регионы возьмут шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик, 19 мая сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, такое решение принято главой государства.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что каких-либо документов, распределяющих территории ЛНР и ДНР между российскими регионами, не требуется: «Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы, в том числе и регионы Донбасса». Однако в случае необходимости определяющие документы могут появиться, добавил Песков.

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На уточняющий вопрос, из каких средств регионы будут оплачивать «шефские расходы», Песков ответил, что «в каждом случае это отдельное решение».

Два федеральных чиновника и собеседник, близкий к руководству одного из регионов, рассказали РБК, что субъекты — кураторы территорий, как предполагается, направят чиновников с мест в «подшефные районы» ЛНР и ДНР. Речь идет о помощи в установлении оперативных контактов с федеральным центром, методической и управленческой помощи, поясняет один из источников РБК. «Чиновники из России будут решать проблемы легче и быстрее, чем местные, которые не знают, за что хвататься», — говорит он.

Российские чиновники должны будут отвечать за координацию взаимодействия между федеральным центром и республиками, подтвердил другой источник РБК.

Ряд регионов уже публично заявил о намерении взять шефство над теми или иными территориями ЛНР и ДНР.

Ленинградская область пообещала помочь Енакиево в ДНР восстановить детсад и школу. Губернатор Курской области Роман Старовойт говорил, что регион поможет подготовить к зиме инженерную инфраструктуру, а также займется ремонтом дорог и социальных учреждений в Первомайском районе ДНР. Подмосковье поможет Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР в восстановлении дорог и инфраструктуры, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. О шефстве над теми или иными территориями в ЛНР и ДНР рассказывали власти Брянской, Нижегородской областей, а также Севастополя.

Собеседник, близкий к администрации президента, напоминает, что похожая модель кураторства использовалась в 2014 году после присоединения Крыма к России. Но населенные пункты полуострова «не требовали такого восстановления, как ЛНР и ДНР», отмечает он.

Тогда за 16 российскими регионами закрепили кураторство крымских районов и городов. Курировать Севастополь стала Москва, Бахчисарайский район — Татарстан, Симферопольский район — Ленинградская область, Керчь — Тульская область и т.д.

Губернаторам было поручено оказать «методическую и материальную помощь в обеспечении надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы».

Кроме того, нужно было «обучать» чиновников на местах «проектной работе, формированию заявок на инвестиции, приводить местное законодательство в соответствие с российским», говорит близкий к Кремлю собеседник.