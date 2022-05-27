Кремль увидел «междусобойчик для подрыва ЕС» в идее Джонсона об альянсе

Военный союз Киева, Лондона и Прибалтики станет угрозой для позиций ЕС, надо осторожно отнестись к данным Corriere della Sera, считает Песков. По данным газеты, Джонсон призвал объединиться на недоверии к ЕС и критике России *

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Кремле не обладают информацией о возможном предложении Великобритании создать с Украиной военный, политический и экономический альянс, однако полагают, что такие инициативы грозят позициям Евросоюза, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее о таком предложении сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом смысле это предполагает, что, видимо, он предлагает такой междусобойчик, чтобы подорвать позиции ЕС», — сказал он.

Песков призвал осторожно относиться к опубликованной информации: «при всем уважении к Corriere della Sera, давайте относиться [к этим данным] как к сообщению СМИ».

Собеседники Corriere della Sera рассказали, что британский премьер впервые предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать альянс во время визита в Киев в начале апреля. Джонсон указал, что в него должны войти те государства, которые «объединены недоверием к Брюсселю» и реакций на начало Россией военной операции: Великобритания, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония, позднее к объединению может присоединиться Турция.

Эти государства объединит «ревностная защита национального суверенитета», либеральный подход к экономике и решимость к «максимально непримиримой позиции к военной угрозе со стороны Москвы», говорят источники Corriere della Sera.

Читайте на РБК Pro Pro Почему Тинькофф Банк — один из немногих, кто способен пережить кризис Почему Тинькофф Банк — один из немногих, кто способен пережить кризис Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro x The Economist Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Статьи

По их данным, власти Украины пока не озвучили четкую позицию относительно этой инициативы, пишет газета, Зеленский намерен дождаться саммита 23 июня, на котором страны Евросоюза рассмотрят заявку страны на получение статуса кандидата в члены.

Евросоюз и Украина подписали соглашение об ассоциации в 2014 году, с 2019 года в украинской Конституции закреплено стремление к вступлению в ЕС и НАТО. Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз спустя несколько дней после начала спецоперации России, 28 февраля, призвав одобрить ее «немедленно».

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять годы, предупреждал немецкий канцлер Олаф Шольц. Французский президент Эмманюэль Макрон допускал, что это займет десятилетия. «Будем честны, Евросоюз не может быть единственным средством структурирования европейского континента», — отмечал он при этом. Ряд европейских стран заняли позицию «стратегической неопределенности» во вопросу заявки Киева, говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «суррогаты статуса кандидата в ЕС» украинцев не устраивают.

Российские власти выражали сомнение, что вступление Украины в Евросоюз будет «безобидным». Как пояснил глава МИДа Сергей Лавров, такое отношение вызвано тем, что ЕС «из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».