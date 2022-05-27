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Кремль увидел «междусобойчик для подрыва ЕС» в идее Джонсона об альянсе

Военный союз Киева, Лондона и Прибалтики станет угрозой для позиций ЕС, надо осторожно отнестись к данным Corriere della Sera, считает Песков. По данным газеты, Джонсон призвал объединиться на недоверии к ЕС и критике России *
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Кремле не обладают информацией о возможном предложении Великобритании создать с Украиной военный, политический и экономический альянс, однако полагают, что такие инициативы грозят позициям Евросоюза, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее о таком предложении сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом смысле это предполагает, что, видимо, он предлагает такой междусобойчик, чтобы подорвать позиции ЕС», — сказал он.

Песков призвал осторожно относиться к опубликованной информации: «при всем уважении к Corriere della Sera, давайте относиться [к этим данным] как к сообщению СМИ».

Corriere della Sera узнала об идее Джонсона создать альянс против России
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Владимир Зеленский и Борис Джонсон

Собеседники Corriere della Sera рассказали, что британский премьер впервые предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать альянс во время визита в Киев в начале апреля. Джонсон указал, что в него должны войти те государства, которые «объединены недоверием к Брюсселю» и реакций на начало Россией военной операции: Великобритания, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония, позднее к объединению может присоединиться Турция.

Эти государства объединит «ревностная защита национального суверенитета», либеральный подход к экономике и решимость к «максимально непримиримой позиции к военной угрозе со стороны Москвы», говорят источники Corriere della Sera.

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По их данным, власти Украины пока не озвучили четкую позицию относительно этой инициативы, пишет газета, Зеленский намерен дождаться саммита 23 июня, на котором страны Евросоюза рассмотрят заявку страны на получение статуса кандидата в члены.

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Олаф Шольц

Евросоюз и Украина подписали соглашение об ассоциации в 2014 году, с 2019 года в украинской Конституции закреплено стремление к вступлению в ЕС и НАТО. Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз спустя несколько дней после начала спецоперации России, 28 февраля, призвав одобрить ее «немедленно».

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять годы, предупреждал немецкий канцлер Олаф Шольц. Французский президент Эмманюэль Макрон допускал, что это займет десятилетия. «Будем честны, Евросоюз не может быть единственным средством структурирования европейского континента», — отмечал он при этом. Ряд европейских стран заняли позицию «стратегической неопределенности» во вопросу заявки Киева, говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «суррогаты статуса кандидата в ЕС» украинцев не устраивают.

Российские власти выражали сомнение, что вступление Украины в Евросоюз будет «безобидным». Как пояснил глава МИДа Сергей Лавров, такое отношение вызвано тем, что ЕС «из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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