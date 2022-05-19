Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС может занять годы

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Процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на годы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в бундестаге.

Так он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который высказал аналогичную точку зрения, пишет Tagesschau. 9 мая Макрон заявил, что процесс вступления Украины в союз может занять «десятилетия». По этой причине он предложил создать «европейское политическое сообщество» с Украиной в составе.

«[Процесс вступления Украины в ЕС — это] не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет», — сказал канцлер в ответ, добавив, что «короткого пути» для вступления в Евросоюз не бывает.

Он добавил, что Брюссель рассмотрит заявку Киева на членство в Евросоюзе в конце июня. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что это произойдет летом, но не называла более точных сроков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. 9 апреля фон дер Ляйен встретилась с главой государства и вручила ему опросник, который должна заполнить любая страна, желающая стать кандидатом в члены Евросоюза. Киев направил Брюсселю две заполненные части анкеты 18 апреля и 9 мая.

Сначала в Москве говорили, что не возражают против вступления Украины в Евросоюз. В частности, такую позицию подтверждал глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Однако 12 мая зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва изменила свое решение и теперь возражает против членства Украины в Евросоюзе, так же как и против вступления в НАТО. Мнение российской стороны изменилось, так как союз начал поставлять Украине оружие, отмечал он. В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что решение Киева может представлять для России угрозу, так как ЕС стал «агрессивным воинствующим игроком».