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Кулеба заявил, что Украине не нужны «суррогаты» статуса кандидата в ЕС

Подход некоторых стран ЕС, которые придерживаются «стратегической неопределенности» по отношению к вступлению Украины в объединение, не устраивает Киев, указал глава МИД Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Francisco Seco / AP)

Украина хочет получить полноценный статус страны-кандидата в члены Евросоюза, написал в своем Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, некоторые члены ЕС придерживаются «стратегической неопределенности» по отношению к перспективе вступления Украины в объединение, но такой подход не устраивает Киев.

«Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — подчеркнул Кулеба.

Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет годы
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Эмманюэль Макрон

9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. По словам французского лидера, ЕС, «учитывая его уровень интеграции и амбиции», не может быть единственным организационным органом Европы. Он предложил «не снижать строгие стандарты» присоединения к ЕС, а создать параллельную организацию, в которую могли бы вступить страны, стремящиеся стать частью Евросоюза или покинувшие объединение (например, Великобритания).

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в парламенте ФРГ 19 мая, согласился с Макроном, заявив, что «короткого пути в ЕС нет». По его словам, ускоренное присоединение Украины к объединению было бы несправедливым по отношению к странам Западных Балкан, которые «в течение многих лет проводили интенсивные реформы для подготовки к вступлению». Шольц повторил свои слова о том, что «Украина является частью нашей европейской семьи», но подчеркнул, что сейчас Брюссель должен сосредоточиться на предоставлении экономической помощи Киеву.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. Стремление Украины в ЕС закреплено в Конституции страны с 2019 года. 28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, попросив одобрить ее «немедленно». Документ был адресован главам Евросовета, Европарламента, а также Эмманюэлю Макрону — президенту Франции, председательствующей в ЕС.

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В середине марта Евросовет постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины. Власти страны заполнили опросник, который должен помочь Брюсселю решить, станет ли Киев кандидатом на вступление.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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