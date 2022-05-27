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В Италии узнали о предложении Джонсона Зеленскому создать альтернативу ЕС

Corriere della Sera: Джонсон предложил Киеву создать альянс в ответ на «угрозы России»
По предложению Джонсона, в политический, экономический и военный альянс должны войти Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, позже к ним может присоединиться Турция
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Владимир Зеленский и Борис Джонсон (Фото: Офис президента Украины / AP)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому союзу. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Как пишет издание, впервые Джонсон озвучил свою идею на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 9 апреля. По данным газеты, премьер Британии считает, что в альянс должны войти страны, «объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России».

Газета со ссылкой на собеседников, которые участвуют во Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет, что членами Европейского Содружества, которое предлагает создать Джонсон, по задумке премьера, должны стать Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва; позже к объединению может присоединиться Турция.

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По словам источников, это будет союз государств, которые «ревностно защищают национальный суверенитет», придерживаются либерального подхода к экономике и «полны решимости проявить максимально непримиримую позицию к военной угрозе со стороны Москвы».

Corriere della Sera пишет, что переговоры Лондона с Киевом продолжаются; власти Украины пока не выразили четкой позиции по отношению к этой идее, но и не отвергли ее. По данным газеты, Зеленский ждет саммита ЕС 23 июня, на котором участники обсудят заявку Украины на членство. Киев рассчитывает по итогам встречи получить статус кандидата в члены Евросоюза.

С инициативой создать параллельную организацию, в которую могли бы вступить страны, стремящиеся стать частью Евросоюза или покинувшие объединение (например, Великобритания), выступал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что подход некоторых стран ЕС, которые придерживаются «стратегической неопределенности» по отношению к вступлению Украины в объединение, не устраивает Киев.

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В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. Стремление Украины в ЕС закреплено в Конституции страны с 2019 года. 28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, попросив одобрить ее «немедленно». В середине марта Евросовет постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины. Власти страны заполнили опросник, который должен помочь Брюсселю решить, станет ли Киев кандидатом на вступление.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Борис Джонсон Владимир Зеленский Великобритания Украина Евросоюз
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