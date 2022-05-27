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Посол Украины обвинил Шольца в нехватке «мужества и лидерства»

Канцлер Германии, вероятно, не обладает достаточным уровнем мужества для более решительных мер по поставкам Украине тяжелого вооружения, сказал Мельник. Ранее он назвал Шольца «оскорбленной колбасой»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Выступление немецкого канцлера Олафа Шольца на экономическом форуме в Давосе вызывает разочарование: в Киеве надеялись услышать о конкретных шагах правительства Германии по представлению Украине «крупной поддержки для победы» в боевых действиях. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в беседе с Bild.

«К сожалению, это было неправильное выступление, особенно в отношении немедленной доставки тяжелого вооружения из Германии, — счел диппредставитель. — Для этого, вероятно, не хватает лидерства и мужества».

Мельник добавил, что в военном отношении власти Германии «просто подводят» Украину, никаких обнадеживающих сигналов не прозвучало и по вопросу членства в Евросоюзе.

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Как отмечает Bild, немецкий канцлер во время выступления в Давосе назвал Россию «великой державой с ядерным оружием», что вызвало критику среди немецких политиков. Он также заявил, что российские власти недооценили единство и силу НАТО, Европейского союза и стран «Большой семерки», чья цель остается ясной — не допустить победы России.

«Серьезно вести переговоры о мире Путин будет только в том случае, если поймет, что не может сломать оборону Украины», — подчеркнул Шольц.

Россия стремится вернуть мировой порядок, который основывался на диктате правил более сильной стороной, а свобода и независимость принадлежат не всем. «Это империализм! <...> Это попытка отбросить нас назад во времена, когда война была обычным политическим инструментом, когда на нашем континенте и в мире не было стабильного мирного порядка», — сказал канцлер.

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Ранее Шольц предупреждал, что на вступление Украины в Евросоюз может потребоваться несколько лет. Он пояснил, что «короткого пути» в этом процессе быть не может.

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Немецкий канцлер в начале мая говорил, что не приедет в Киев, прежде чем украинские власти примут президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Источники Bild говорили, что в Киеве не хотели принимать главу государства из-за «тесных связей» с Россией. Шольц указал, что Берлин оказывает Киеву финансовую и военную поддержку и потому «нельзя сказать: президент не может приехать».

Мельник после этого сравнил немецкого канцлера с «оскорбленной печеночной колбасой». «[Это] не очень по-государственному», — счел он. Комментируя эти слова, Шольц призвал не «класть на золотые весы» все заявления представителей Киева, поскольку на Украине уже продолжительное время идут боевые действия.

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Фото:Lisi Niesner / Reuters

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