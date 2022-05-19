При обстреле Курской области со стороны Украины погиб человек

Один человек погиб при обстреле села Тёткино в Курской области со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые», — говорится в сообщении.

Также в результате удара пострадало несколько домов, в поселке ликвидируют возгорание. По словам Старовойта, в поселке были обнаружены неразорвавшиеся снаряды. Сейчас на месте работают все оперативные службы.

Глава региона заверил, что всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь.

Накануне Старовойт сообщил, что обстрелу второй раз за день и третий за двое суток подверглась Алексеевка, а также поселок Тёткино, где за день до этого обстреляли сахарный завод.

Тёткино и Алексеевка находятся на границе с Сумской областью Украины.

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Ранее, 11 мая, при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек, еще трое были ранены. Глава региона Вячеслав Гладков назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

Из-за сложившейся ситуации власти шести граничащих с Украиной регионов с 11 апреля ввели высокий уровень террористической опасности. Такой режим введен в Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.