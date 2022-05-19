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При обстреле Курской области со стороны Украины погиб человек

Один человек погиб при обстреле села Тёткино в Курской области со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые», — говорится в сообщении.

Также в результате удара пострадало несколько домов, в поселке ликвидируют возгорание. По словам Старовойта, в поселке были обнаружены неразорвавшиеся снаряды. Сейчас на месте работают все оперативные службы.

Глава региона заверил, что всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь.

Число раненых при обстреле в Белгородской области выросло до семи
Общество
Фото:Вячеслав Гладков / VK

Накануне Старовойт сообщил, что обстрелу второй раз за день и третий за двое суток подверглась Алексеевка, а также поселок Тёткино, где за день до этого обстреляли сахарный завод.

Тёткино и Алексеевка находятся на границе с Сумской областью Украины.

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Ранее, 11 мая, при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек, еще трое были ранены. Глава региона Вячеслав Гладков назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

Из-за сложившейся ситуации власти шести граничащих с Украиной регионов с 11 апреля ввели высокий уровень террористической опасности. Такой режим введен в Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.

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Курская область обстрел Украина погибшие
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