В результате обстрела села в Белгородской области пострадала женщина

Вооруженные силы Украины в течение 26 мая наносят удары по селу Журавлевка Белгородской области, одна женщина получила ранение. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Весь день продолжается обстрел Журавлевки. Ранена женщина. Подробности выясняются», — написал он.

Ранее Гладков заявил, что в результате обстрелов села пострадал молодой человек, а также повреждены десять домов. По словам губернатора, всего за время обстрелов Журавлевки и еще одного села в регионе, Нехотеевки, было повреждено 82 строения и 41 автомобиль.

Накануне губернатор продлил еще на две недели желтый (высокий) уровень террористической опасности в Белгородской области. На данный момент желтый уровень также сохраняется в пограничных с Украиной Брянской, Курской областях, на севере Крыма и в нескольких районах Краснодарского края.