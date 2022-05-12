Песков призвал к дополнительным мерам на границе с Украиной

Вячеслав Гладков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Властям необходимо предпринять дополнительные меры безопасности в приграничных с Украиной областях после гибели гражданского при обстреле села Солохи в Белгородской области. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента РБК о том, будет ли Россия реагировать на гибель гражданских и скажется ли инцидент на операции и мерах безопасности, Песков заявил: «Прежде всего это все-таки ситуация, которая делает необходимым дополнительные меры прилегающих к Украине районов».

При этом представитель Кремля отметил, что «все остальные меры — это те меры, о которых могут говорить наши военные».

Село Солохи находится в 40 км к западу от центра Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.

11 мая село попало под обстрел. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, снаряды прилетели со стороны Украины. В результате обстрела загорелся камыш за пределами населенного пункта, но само село и дома не горели. Было нарушено газоснабжение, но его уже восстановили.

Пострадали семь человек, в том числе и 14-летний подросток. Власти подтвердили гибель одного человека. Как указывает издание, это 18-летний юноша. Жителей Солохи губернатор обещал вывезти в безопасное место.