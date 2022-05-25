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Глава Белгородской области сообщил о повреждении 10 домов после обстрела

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: gladkov_vv / VK)

При обстреле со стороны Украины пострадали десять домов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«По предварительным данным от главы Белгородского района Владимира Перцева, сегодня при обстреле повреждено десять домовладений», — написал Гладков.

Утром украинские военные обстреляли село Журавлевка. По словам губернатора, всего за время обстрелов Журавлевки и еще одного села в регионе, Нехотеевки, было повреждено 82 строения и 41 автомобиль.

«Восстановительные работы проводить пока невозможно по главной причине — это небезопасно для строителей, так как обстрелы территории продолжаются», — добавил Гладков, подчеркнув, что восстановительные работы начнутся, «как только ситуация позволит».

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В результате обстрела Журавлевки утром пострадал молодой человек, у него глубокое осколочное ранение, сообщал губернатор. При этом он указал, что жители Журавлевки и Нехотеевки были переселены несколько недель назад.

Помимо того, утром Гладков продлил еще на две недели желтый (высокий) уровень террористической опасности в Белгородской области. На данный момент желтый уровень также сохраняется в пограничных с Украиной Брянской, Курской областях, на севере Крыма и в нескольких районах Краснодарского края.

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