Курский губернатор сообщил об обстреле поселка и села у границы
Поселок Тёткино и село Алексеевка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
«На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Тёткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать», — написал он.
Тёткино и Алексеевка находятся на границе с Сумской областью Украины.
Алексеевка подвергается обстрелу уже третий раз за последний два дня — утром 17 мая Старовойт заявил, что село обстреляли из крупнокалиберного оружия, в результате повреждены три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших не было, уточнил губернатор. Тогда повреждения получила вышка сотовой связи, были перебиты несколько кабелей.
Вечером того же дня губернатор сообщил об обстреле погранпункта Тёткино со стороны Украины. Позднее он уточнил, что минометному обстрелу подверглась территория сахарного завода на окраине одноименного поселка. «Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет», — добавил Старовойт.
Днем 18 мая Старовойт сообщил о втором обстреле Алексеевки, на это раз из минометного оружия, пострадавших и ущерба в результате инцидента не было.«Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал», — написал он.
С начала российской военной операции власти приграничных с Украиной регионов, в том числе Брянской, Белгородской областей и Крыма, неоднократно сообщали об обстрелах, падении снарядов, а также о сбитых украинских беспилотниках.