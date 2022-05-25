Белгородская область продлила желтый уровень террористической опасности

Белгород (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

В Белгородской области еще на две недели продлен высокий уровень террористической опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Желтый уровень террористической опасности продлен еще на две недели», — говорится в сообщении.

Таким образом, на территории Белгородской области он будет действовать до 9 июня.

В Белгородской, Брянской, Курской областях, двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края ввели высокий уровень террористической опасности 11 апреля. С тех пор его дважды продлевали.

24 мая о продлении особого режима до 8 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт и пресс-служба правительства Брянской области.

Особый режим предусматривает усиленную работу правоохранительных органов, а жителям рекомендуют избегать мест массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными.

Читайте на РБК Pro Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд Инструкции Pro Кто и как сегодня заключает контракты с блогерами Кто и как сегодня заключает контракты с блогерами Статьи Pro Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Кейсы Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса Статьи Pro Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Прогнозы Pro На Мосбиржу вернулись БПИФы на иностранные бумаги. Что делать инвестору На Мосбиржу вернулись БПИФы на иностранные бумаги. Что делать инвестору Статьи

Согласно классификации Национального антитеррористического комитета, всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводят, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта.