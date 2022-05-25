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Белгородская область продлила желтый уровень террористической опасности

Белгород
Белгород (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

В Белгородской области еще на две недели продлен высокий уровень террористической опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Желтый уровень террористической опасности продлен еще на две недели», — говорится в сообщении.

Таким образом, на территории Белгородской области он будет действовать до 9 июня.

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В Белгородской, Брянской, Курской областях, двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края ввели высокий уровень террористической опасности 11 апреля. С тех пор его дважды продлевали.

24 мая о продлении особого режима до 8 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт и пресс-служба правительства Брянской области.

Особый режим предусматривает усиленную работу правоохранительных органов, а жителям рекомендуют избегать мест массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными.

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Согласно классификации Национального антитеррористического комитета, всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводят, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта.

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