Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Минобороны сообщило об эвакуации жителей востока Украины под обстрелами Политика, 05:46
«Известия» сообщили о падении продаж застройщиков до 99% в апреле Бизнес, 05:18
В КНДР сообщили об успешных мерах по борьбе с «лихорадкой» в стране Политика, 04:47
CNBC сообщил об увеличении случаев дезертирств среди моряков ВМС США Политика, 04:19
Премьер Чехии назвал восстановление Украины одним из приоритетов страны Политика, 04:04
Президент Польши приехал в Киев, чтобы выступить в Верховной Раде Политика, 03:42
Командующий РВСН России раскрыл технические характеристики «Сармата» Политика, 03:38
Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление с начала года Общество, 03:21
Неизвестный открыл стрельбу в подъезде жилого комплекса в Москве Общество, 03:04
Блинкен пошутил про отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт Политика, 02:50
За сутки в России потушили более 7 тыс. га лесных пожаров Общество, 02:48
Захарова рассказала о попытках вербовки дипломатов спецслужбами Запада Политика, 02:22
Глава Центробанка Европы призвала регулировать криптовалюты Экономика, 02:02
Экс-посол сообщил об обмане США относительно вступления Украины в НАТО Политика, 01:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об эвакуации жителей востока Украины под обстрелами

Военнослужащие ВС России продолжают эвакуировать мирных жителей Харьковской области на территорию России под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, сообщили в российском Минобороны.

«Российские военнослужащих под еще непрекращающимися ракетными обстрелами со стороны, подконтрольной украинскому режиму, проводят подомовой обход жителей, заранее изъявивших желание убыть в Россию. Военнослужащие ВС РФ эвакуировали более 60 беженцев из Харьковской области на территорию Белгородской области. Среди них, в основном, пожилые люди, женщины и дети», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что эвакуированных доставляют в пункт комплексной помощи и регистрации в Белгородской области, где им выдают все необходимые документы и помогают с дальнейшим размещением.

«Также российские военнослужащие помогли эвакуировать питомник домашних животных из пригорода Харькова. Силами военнослужащих ВС РФ были спасены от голодной смерти около 30 собак породы «Американская акита», а также кошки различных пород. В дальнейшем все животные будут распределены между питомниками в Белгородской области», — добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Песков направил Минобороны вопрос о статусе эвакуированных с «Азовстали»
Политика
Фото:Минобороны РФ

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости
Прогнозы
Pro
Фото: МИФ Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый?
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио
Прогнозы
Pro
Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать
Инструкции
Pro
Фото: Paz Arando/Unsplash На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В Минобороны неоднократно говорили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре. Власти Украины ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

По данным Минобороны на 21 мая, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотников, 315 зенитных ракетных комплексов, более 3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, более 1,6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Под контролем российских военных и сил народной милиции ЛНР и ДНР на сегодняшний день находятся Херсонская область, большая часть Запорожской, Луганской и Донецкой областей, а также несколько населенных пунктов в Харьковской области. 

Материалы к статье
Теги
Минобороны Военная операция на Украине эвакуация Харьковская область
Материалы по теме
Глава Курской области сообщил о минометном обстреле со стороны Украины
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении техники из США и Европы под Житомиром
Политика
Минобороны показало видео выхода украинских военных с «Азовстали»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter