Минобороны сообщило об эвакуации жителей востока Украины под обстрелами

Военнослужащие ВС России продолжают эвакуировать мирных жителей Харьковской области на территорию России под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, сообщили в российском Минобороны.

«Российские военнослужащих под еще непрекращающимися ракетными обстрелами со стороны, подконтрольной украинскому режиму, проводят подомовой обход жителей, заранее изъявивших желание убыть в Россию. Военнослужащие ВС РФ эвакуировали более 60 беженцев из Харьковской области на территорию Белгородской области. Среди них, в основном, пожилые люди, женщины и дети», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что эвакуированных доставляют в пункт комплексной помощи и регистрации в Белгородской области, где им выдают все необходимые документы и помогают с дальнейшим размещением.

«Также российские военнослужащие помогли эвакуировать питомник домашних животных из пригорода Харькова. Силами военнослужащих ВС РФ были спасены от голодной смерти около 30 собак породы «Американская акита», а также кошки различных пород. В дальнейшем все животные будут распределены между питомниками в Белгородской области», — добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В Минобороны неоднократно говорили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре. Власти Украины ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

По данным Минобороны на 21 мая, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотников, 315 зенитных ракетных комплексов, более 3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, более 1,6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Под контролем российских военных и сил народной милиции ЛНР и ДНР на сегодняшний день находятся Херсонская область, большая часть Запорожской, Луганской и Донецкой областей, а также несколько населенных пунктов в Харьковской области.