Белгородский губернатор сообщил о гибели человека при обстреле с Украины

При обстреле, который произошел, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, со стороны Украины, также были ранены три человека и частично разрушен дом

Вячеслав Гладков (Фото: gladkov_vv / VK)

Один человек погиб и трое ранены при обстреле села Солохи в Белогродской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — написал губернатор.

Он назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

Об обстреле села Солохи Белгородского района, расположенного в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины, Гладков сообщил вечером 11 мая. Тогда он уточнял, что пострадал один человек. Обстрел, по словам губернатора, был произведен со стороны Украины.

При обстреле был частично разрушен один дом и загорелся камыш рядом с населенным пунктом. На место прибыли пожарные.

Село Солохи расположено примерно в 40 км к западу от центра Белгорода.

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