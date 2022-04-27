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Война санкций ,  
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Финляндия отказалась платить за газ в рублях

Финское правительство решило не платить за российский газ в рублях. Ранее «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию за неоплату газа по новым условиям
«Газпром» GAZP ₽234,99 +4,05% Купить
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Финляндия не станет платить за российский газ в рублях в соответствии с решением Еврокомиссии, которая сочла такую меру нарушением контрактов, заявила финский министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен, передает Helsingin Sanomat.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на платежи в рублях. Решение уже было принято в начале апреля», — сказала Туппурайнен.

Министр выразила уверенность, что Москва намерена разделить европейские страны и установить над ними контроль. «Это может быть расценено как шантаж со стороны России и часть [ее] геополитических амбиций», — добавила она. По словам Туппурайнен, решение правительства Финляндии уже передали энергетической компании Gasum, которая владеет контрактом на поставку газа из России.

«Компании несут ответственность за свои собственные операционные бизнес-решения. Ответственность не может быть передана кому-либо другому», — подчеркнула Туппурайнен, отметив, что газовые компании должны самостоятельно изучить контракты на предмет соответствия отказу в оплате за рубли.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Министр добавила, что Финляндия стремится как можно скорее отказаться от импорта газа из России. «Цель — избавиться от всех платежей в Россию, чтобы мы не использовали их для финансирования военного фонда Путина. Было бы нежелательно оказаться в ситуации, когда нам придется платить за нарушение контракта», — резюмировала Туппурайнен.

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О переводе всех платежей за поставки газа в рубли заявил в конце марта президент России Владимир Путин, эту меру он поручил применять к «недружественным странам» — в этот список входят Финляндия, все остальные страны Евросоюза, США, Япония, Микронезия, Сан-Марино и другие. Путин обосновал свое решение стремлением «отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», чего следует достичь, по его убеждению, «в самое ближайшее время». Схема начала действовать с 1 апреля.

Европейские страны и компании разделились в своих оценках решения Москвы. В Еврокомиссии не раз говорили, что следование требованиям об оплате в рублях станет нарушением введенных против России санкций. «Компании с такими контрактами не должны соглашаться с требованиями России. Это было бы нарушением санкций, а значит, несло бы высокий риск для компаний», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце апреля.

О несогласии с требованием России заявили в Париже, Берлине, Лондоне и других столицах, в том числе в Варшаве и Софии. «Газпром» сообщил о приостановке поставок в Польшу и Болгарию «в связи с неоплатой в рублях».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
российский газ Финляндия поставки газа
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