В Польше заявили об отказе платить за российский газ рублями
Польша не будет платить за поставки газа из России рублями. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
«Мы не будем платить. <...> Учитывая все возможные риски, мы к ним готовы», — сказал Наимский, выступая на Европейском экономическом конгрессе в Катовице. Слова чиновника приводит польский портал Interia.
По его словам, Польша готова к прекращению поставок газа из России и даже может прекратить поступление российского газа в страну самостоятельно. «Мы в состоянии, если это будет необходимо и будет принято такое решение, в любой момент отключиться от подачи газа. Мы также готовы к действиям российской стороны, в том числе и к перебоям в поставках», — сказал Наимский.
Президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран 23 марта. В этот список входят Австралия, Великобритания, страны — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Новая схема оплаты газа начала действовать с 1 апреля. Однако в середине апреля Путин сообщил, что наблюдаются сбои в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны. Некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях. По словам французского президента Эмманюэля Макрона, это требование нарушает контракты. То же самое заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Другие страны допустили, что будут покупать российский газ за рубли. Например, в Венгрии сообщили, что предложенная схема оплаты через Газпромбанк не будет нарушать санкции, так как европейские покупатели будут совершать оплату в евро, а российский банк станет конвертировать средства в рубли и переводить в «Газпром». Латвийская компания Latvijas Gāze также заявила, что рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях и не видит в этом нарушения режима санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 18 апреля отказался назвать страны, которые согласились платить за газ в рублях. По его словам, эта информация «вряд ли подлежит публикации».