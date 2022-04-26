В Польше заявили об отказе платить за российский газ рублями

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша не будет платить за поставки газа из России рублями. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Мы не будем платить. <...> Учитывая все возможные риски, мы к ним готовы», — сказал Наимский, выступая на Европейском экономическом конгрессе в Катовице. Слова чиновника приводит польский портал Interia.

По его словам, Польша готова к прекращению поставок газа из России и даже может прекратить поступление российского газа в страну самостоятельно. «Мы в состоянии, если это будет необходимо и будет принято такое решение, в любой момент отключиться от подачи газа. Мы также готовы к действиям российской стороны, в том числе и к перебоям в поставках», — сказал Наимский.

Президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран 23 марта. В этот список входят Австралия, Великобритания, страны — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Новая схема оплаты газа начала действовать с 1 апреля. Однако в середине апреля Путин сообщил, что наблюдаются сбои в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны. Некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях. По словам французского президента Эмманюэля Макрона, это требование нарушает контракты. То же самое заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Другие страны допустили, что будут покупать российский газ за рубли. Например, в Венгрии сообщили, что предложенная схема оплаты через Газпромбанк не будет нарушать санкции, так как европейские покупатели будут совершать оплату в евро, а российский банк станет конвертировать средства в рубли и переводить в «Газпром». Латвийская компания Latvijas Gāze также заявила, что рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях и не видит в этом нарушения режима санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 18 апреля отказался назвать страны, которые согласились платить за газ в рублях. По его словам, эта информация «вряд ли подлежит публикации».