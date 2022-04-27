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Война санкций ,  
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ЕК призвала компании не идти на требования России по оплате газа в рублях

В Еврокомиссии по-прежнему считают переход на оплату российского газа в рублях нарушением санкций. Как заявила глава ЕК фон дер Ляйен, если компании пойдут на требования Москвы, это будет нести для них «высокие риски»
«Газпром» GAZP ₽234,99 +4,05% Купить
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Kenzo Tribouillard / AP)

Оплата российского газа в рублях со стороны европейских компаний нарушает санкции ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, компании, контракты которых предусматривают оплату в долларах или евро, не должны переходить на рубли.

«Компании с такими контрактами не должны соглашаться с требованиями России. Это было бы нарушением санкций, а значит, несло бы высокий риск для компаний», — приводит Bloomberg слова главы Еврокомиссии.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Ранее источник агентства, близкий к «Газпрому», сообщил, что десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новой схеме, а четыре европейских покупателя провели оплату в соответствии с требованиями Москвы.

Всего в список недружественных стран, для которых был введен новый механизм оплаты, входят 23 государства. Этот механизм Россия ввела после новых западных санкций, которые стали ответом на события на Украине и в том числе включали заморозку части резервов Центробанка за рубежом. Чтобы избежать заморозки средств, полученных за продажу газа, Россия обязала покупателей открывать в Газпромбанке два спецсчета: валютный и рублевый. После того как оплата поступает на первый счет, банк продает эту валюту на бирже, после чего зачисляет полученные рубли на рублевый счет.

В Евросоюзе такой способ оплаты сочли попыткой обойти санкции. Не согласились с ним и ряд европейских стран, в частности Польша и Болгария, в которые «Газпром» впоследствии приостановил поставки.

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После приостановки поставок ЕК обвинила Россию в шантаже с помощью газа. В Кремле заявили, что так не считают. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимость перехода к новой системе оплаты за российский газ была продиктована тем, что у России «украли значительную сумму резервов», однако страна «была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям» и по-прежнему «привержена своим обязательствам по контрактам».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия санкции российский газ поставки газа
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