ЕК призвала компании не идти на требования России по оплате газа в рублях
Оплата российского газа в рублях со стороны европейских компаний нарушает санкции ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, компании, контракты которых предусматривают оплату в долларах или евро, не должны переходить на рубли.
«Компании с такими контрактами не должны соглашаться с требованиями России. Это было бы нарушением санкций, а значит, несло бы высокий риск для компаний», — приводит Bloomberg слова главы Еврокомиссии.
Ранее источник агентства, близкий к «Газпрому», сообщил, что десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новой схеме, а четыре европейских покупателя провели оплату в соответствии с требованиями Москвы.
Всего в список недружественных стран, для которых был введен новый механизм оплаты, входят 23 государства. Этот механизм Россия ввела после новых западных санкций, которые стали ответом на события на Украине и в том числе включали заморозку части резервов Центробанка за рубежом. Чтобы избежать заморозки средств, полученных за продажу газа, Россия обязала покупателей открывать в Газпромбанке два спецсчета: валютный и рублевый. После того как оплата поступает на первый счет, банк продает эту валюту на бирже, после чего зачисляет полученные рубли на рублевый счет.
В Евросоюзе такой способ оплаты сочли попыткой обойти санкции. Не согласились с ним и ряд европейских стран, в частности Польша и Болгария, в которые «Газпром» впоследствии приостановил поставки.
После приостановки поставок ЕК обвинила Россию в шантаже с помощью газа. В Кремле заявили, что так не считают. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимость перехода к новой системе оплаты за российский газ была продиктована тем, что у России «украли значительную сумму резервов», однако страна «была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям» и по-прежнему «привержена своим обязательствам по контрактам».