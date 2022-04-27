Болгария объяснила отказ от оплаты газа в рублях «значительными рисками»

По словам министра энергетики, София опасается, что ответственный за конвертацию платежей в рубли российский банк не будет соблюдать договоренности. «Газпром» заявил о приостановке поставок в Болгарию из-за отказа платить в рублях

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Предложенная Россией схема оплаты газа в рублях связана с рисками для Болгарии, заявил министр энергетики страны Александр Николов, передает Pariteni.

«Двухступенчатая процедура оплаты, которую предлагает российская сторона, влечет за собой значительные риски. На практике мы потеряем контроль за нашими деньгами после оплаты в долларах США, как мы договаривались. Будет существовать риск нарушения обязательств — невыполнения [условий] российским банком, который будет отвечать за конвертацию соответствующей суммы в рубли», — пояснил министр.

Ранее 27 апреля «Газпром» сообщил о приостановке поставок в Болгарию и Польшу из-за отказа «Булгаргаза» и PGNiG платить за газ в рублях.

26 апреля Минэнерго Болгарии сообщило, что «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» о приостановке поставок. Транзит газа будет возобновлен после оплаты по новому порядку, обещают в «Газпроме».

23 марта президент Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами. Схема оплаты предполагает открытие рублевого и валютного счета в российском банке: оплата будет зачисляться на счет в иностранной валюте, после чего банк продаст валюту на бирже и зачислит рубли на рублевый счет. С него средства могут быть переведены на счета поставщиков.

14 апреля Путин заявил о сбоях в оплате поставок. Большинство стран ЕС отказались платить за газ в рублях, сочтя это нарушением договоров. Еврокомиссия назвала такой вид оплаты нарушением санкций.