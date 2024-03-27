Депутаты указали прокуратуре на ведущие в США «следы» из-за терактов

Депутаты обратились в Генпрокуратуру о «следах» из-за терактов, которые ведут к западным лицам и структурам. Речь идет о расследовании фактов организации и финансирования терактов в России, а также подрыва «Северных потоков»

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Депутаты Госдумы и общественные деятели заявили в прокуратуру о «следах» из-за терактов, которые ведут «к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что депутаты обратились с совместным заявлением о «расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории России и акта международного терроризма — подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества», — заявила Генпрокуратура.

В конце сентября 2022 года на трех из четырех ниток двух газопроводов — «Северный поток» и «Северный поток-2» — произошли взрывы. Швеция, Дания и Германия вели расследование в связи с этим, но Россию к нему не допустили. Стокгольм и Копенгаген заявили, что взрывы были преднамеренными.

Мощность двух ниток на каждом трубопроводе составляет 55 млрд куб. м газа в год. За лето 2022 года прокачка газа по «Северному потоку-1» сократилась до 20% от максимальной мощности, со 167 млн до 35 млн куб. м в сутки. «Северный поток-2» так и не был запущен.

Швеция, Германия и Дания также не раскрывают России полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

В феврале представитель президента России Дмитрий Песков выразил «абсолютнейшее изумление» решением Дании закрыть расследование взрывов на газопроводах. Об аналогичном решении чуть ранее заявляли власти Швеции.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в середине марта говорил, что Россия требует найти виновных в подрывах двух трубопроводов и представить их перед судом, заявил первый заместитель постоянного представителя.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия не будет доказывать причастность США к взрывам на «Северном потоке», потому что можно «просто засветить свои источники информации», а результата при этом не будет. Глава государства при этом подчеркнул, что Россия готова подавать газ в страны Европы по трубе газопровода «Северный поток-2», которая уцелела после инцидента.

США, Великобритания и другие страны НАТО отвергали свою причастность к взрывам. В июне The Washington Post сообщила, что американские власти за три месяца до диверсий на «Северных потоках» получили информацию о планах Киева подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов.

В марте 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что Киеву «ни к чему» взрывы на газопроводах, поскольку Украина от этого «ничего не потеряла и не приобрела». Он подчеркнул, что для покрытия заказчиков преступления «провластные англосаксонские СМИ» нашли виновного, «некую группу украинских террористов», по указанию сверху.