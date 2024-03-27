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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Депутаты указали прокуратуре на ведущие в США «следы» из-за терактов

Генпрокуратура: депутаты заявили о финансировании терактов Западом
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Депутаты обратились в Генпрокуратуру о «следах» из-за терактов, которые ведут к западным лицам и структурам. Речь идет о расследовании фактов организации и финансирования терактов в России, а также подрыва «Северных потоков»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы и общественные деятели заявили в прокуратуру о «следах» из-за терактов, которые ведут «к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что депутаты обратились с совместным заявлением о «расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории России и акта международного терроризма — подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества», — заявила Генпрокуратура.

В конце сентября 2022 года на трех из четырех ниток двух газопроводов — «Северный поток» и «Северный поток-2» — произошли взрывы. Швеция, Дания и Германия вели расследование в связи с этим, но Россию к нему не допустили. Стокгольм и Копенгаген заявили, что взрывы были преднамеренными.

Мощность двух ниток на каждом трубопроводе составляет 55 млрд куб. м газа в год. За лето 2022 года прокачка газа по «Северному потоку-1» сократилась до 20% от максимальной мощности, со 167 млн до 35 млн куб. м в сутки. «Северный поток-2» так и не был запущен.

Швеция, Германия и Дания также не раскрывают России полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

В феврале представитель президента России Дмитрий Песков выразил «абсолютнейшее изумление» решением Дании закрыть расследование взрывов на газопроводах. Об аналогичном решении чуть ранее заявляли власти Швеции.

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в середине марта говорил, что Россия требует найти виновных в подрывах двух трубопроводов и представить их перед судом, заявил первый заместитель постоянного представителя.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия не будет доказывать причастность США к взрывам на «Северном потоке», потому что можно «просто засветить свои источники информации», а результата при этом не будет. Глава государства при этом подчеркнул, что Россия готова подавать газ в страны Европы по трубе газопровода «Северный поток-2», которая уцелела после инцидента.

США, Великобритания и другие страны НАТО отвергали свою причастность к взрывам. В июне The Washington Post сообщила, что американские власти за три месяца до диверсий на «Северных потоках» получили информацию о планах Киева подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов.

В марте 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что Киеву «ни к чему» взрывы на газопроводах, поскольку Украина от этого «ничего не потеряла и не приобрела». Он подчеркнул, что для покрытия заказчиков преступления «провластные англосаксонские СМИ» нашли виновного, «некую группу украинских террористов», по указанию сверху.

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