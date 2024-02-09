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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Путин заявил о готовности подавать газ по уцелевшей трубе Nord Stream 2

Путин: Россия готова подавать газ в Европу по уцелевшей трубе Nord Stream 2
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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Подрыв «Северных потоков»

Россия готова подавать газ в страны Европы по уцелевшей трубе газопровода «Северный поток-2», заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Расшифровка материала опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, нынешнее руководство Германии руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке-1», который взорвали. «Северный поток-2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», — отметил президент.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Прокачка газа по первому из них была в тот момент остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения в результате ЧП и отказались прогнозировать сроки восстановления газопроводов. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему не допустили.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В начале февраля 2024 года прокуратура Швеции закрыла расследование дела о взрывах на газопроводах, поскольку ничего не указывает на то, что шведские граждане были причастны к атаке.

На вопрос Карлсона о том, кто ответственен за подрыв газопровода «Северный поток», Путин в шутку ответил: «Конечно, вы». Журналист сказал, что был занят в тот день. Путин уточнил, что у Карлсона лично, может, и есть алиби, а у ЦРУ «такого алиби нет».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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