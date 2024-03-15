 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Россия в ООН призвала судить виновных в подрыве «Северных потоков»

Полянский призвал представить перед судом виновных в подрыве «Северных потоков»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Россия требует найти виновных в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и представить их перед судом, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

«Нам нужно понять прежде всего, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что Россию не удовлетворит результат расследования о том, что «трубопровод взорвали».

В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»
Политика
Штральзунд

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», а в феврале 2024 года заявил об ответственности США. В западных СМИ писали о возможном «украинском» следе.

Дания и Швеция, в чьих экономических зонах произошли взрывы, в феврале 2024 года объявили об остановке расследования: они пришли к выводу, что произошла умышленная диверсия, однако оснований для возбуждения дела не было найдено. Германия решила продолжать расследование. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрывали Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

В Кремле заявили, что датские власти «стали выходить на своих ближайших союзников».

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки
Как Google искал секрет управления и почему не всем понравился результат
Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Дмитрий Полянский Постпред России при ООН ООН Северный поток расследование
Материалы по теме
Nord Stream подала к страховщикам иск на €400 млн
Бизнес
Германия отказалась менять позицию после решения Дании по Nord Stream
Политика
Кремль выразил «абсолютнейшее изумление» решением Дании по Nord Stream 2
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Россия в ООН призвала судить виновных в подрыве «Северных потоков» Политика, 02:45
Украинские власти сообщили о погибшем в Винницкой области после ударов Политика, 02:29
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области Политика, 02:02
Минздрав рассказал о состоянии вернувшихся из Сирии детей Общество, 01:47
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений Политика, 01:37
Клуб российского вратаря вновь упустил победу над лучшей командой сезона Спорт, 01:24
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы Спорт, 01:16
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Rheinmetall построит на Украине как минимум четыре завода Бизнес, 00:51
Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области Политика, 00:41
Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования о золоте Политика, 00:32
«Россия не поможет». Что означает решение ОКР для нейтральных атлетов Спорт, 00:01
Производитель водки «Пять озер» начал переговоры о поиске инвестора Бизнес, 00:00
«РБК Диалоги»: закрытая бизнес-встреча с Т. Бакальчук и О. Наумовой 00:00
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 14 мар, 23:55