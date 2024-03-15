Россия в ООН призвала судить виновных в подрыве «Северных потоков»

Россия требует найти виновных в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и представить их перед судом, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

«Нам нужно понять прежде всего, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что Россию не удовлетворит результат расследования о том, что «трубопровод взорвали».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», а в феврале 2024 года заявил об ответственности США. В западных СМИ писали о возможном «украинском» следе.

Дания и Швеция, в чьих экономических зонах произошли взрывы, в феврале 2024 года объявили об остановке расследования: они пришли к выводу, что произошла умышленная диверсия, однако оснований для возбуждения дела не было найдено. Германия решила продолжать расследование. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрывали Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

В Кремле заявили, что датские власти «стали выходить на своих ближайших союзников».