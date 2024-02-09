Путин ответил Карлсону на вопрос, кто взорвал Nord Stream: «Вы, конечно»

Video

Президент России Владимир Путин в шутку заявил, что американский журналист Такер Карлсон несет ответственность за подрыв газопровода «Северный поток». Об этом он сказал в интервью, которое Карлсон взял у российского лидера.

На вопрос о том, кто является организатором подрыва, Путин сказал: «Конечно, вы». Карлсон отметил, что он был занят в тот день и потому не мог подорвать «Северный поток». Российский президент уточнил, что у Карлсона лично, может, и есть алиби, но «у ЦРУ такого алиби нет».

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Прокачка газа по первому из них была в тот момент остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения в результате ЧП и отказались прогнозировать сроки восстановления газопроводов. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему не допустили. В начале февраля 2024 года прокуратура Швеции закрыла расследование дела о взрывах на газопроводах, поскольку ничего не указывает на то, что шведские граждане были причастны к атаке.

Путин призвал искать тех, кто был не только заинтересован в подрыве газопровода, но и кто был способен это сделать. «Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все», — отметил президент.

Российский лидер добавил, что Москва не будет доказывать причастность Вашингтона к взрывам на «Северном потоке», потому что можно «просто засветить свои источники информации», а результата не будет.