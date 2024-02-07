Прокуратура Швеции закрыла расследование диверсий на «Северных потоках»

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Прокуратура Швеции закрыла расследование дела о взрывах на газопроводах «Северный поток».

«Расследование пришло к выводу, что шведская юрисдикция не применима, поэтому дело следует закрыть», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что основной целью расследования этого дела было установить возможную причастность шведских граждан и то, использовалась ли территория страны для осуществления подрывов. «В настоящее время расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте, и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к атаке, которая произошла в международных водах», — отметили в прокуратуре.

По словам генпрокурора Матса Юнгквиста, за время расследования Швеция сотрудничала с несколькими странами, прежде всего с Данией и Германией. «В рамках этого сотрудничества мы смогли передать материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком расследовании», — заявил он, в целом охарактеризовав расследование как «системное и тщательное».

Юнгквист добавил, что расследование Германии продолжается, и «из-за секретности» он не может далее комментировать детали дела о «Северных потоках».

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