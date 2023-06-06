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WP сообщила, что США знали о планах Киева подорвать «Северные потоки»

WP: власти США знали о планах Киева подорвать «Северные потоки» за три месяца до диверсий
WP со ссылкой на утекшие в Сеть документы пишет, что одна из европейских разведок еще в июне 2022 года передала ЦРУ данные о планах Киева подорвать «Северные потоки» с помощью небольшой группы водолазов, о чем ранее писала NYT
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Власти США за три месяца до диверсий на «Северных потоках» получили информацию о планах Киева подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на данные из слитых в Сеть документов.

По данным газеты, подробности плана были собраны одной из европейских разведывательных служб и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Они содержат наиболее конкретные на сегодняшний день доказательства, связывающие правительство Украины с возможной атакой в Балтийском море, отмечает WP.

Отчет разведки был основан на информации, полученной от украинского источника. ЦРУ не удалось сразу подтвердить достоверность информации, однако спецслужба поделилась ею с Германией и другими странами ЕС. Издание отмечает, что в отчете содержится подробная информация о том, как именно Киев хотел произвести диверсию на «Северных потоках».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

Есть несколько версий случившегося. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал в своем блоге расследование, в котором, ссылаясь на анонимный источник, он утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. После публикации расследования Россия потребовала от США разъяснений. Вашингтон информацию опроверг.

О возможном участии в подрыве «проукраинской группировки» в марте писали наиболее влиятельные западные издания, среди них The New York Times, Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а NYT писала, что группировка заложила взрывчатку с помощью опытных водолазов. Президент Украины Владимир Зеленский причастность Киева к взрывам отвергал. По его словам, такие материалы «играют на руку России».

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Путин заявил, что информация о причастности украинских активистов ко взрывам — это «полная чушь». По его словам, взрыв такой мощности и на такой глубине могли устроить только «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

WP сообщила, что США знали о планах Киева подорвать «Северные потоки»
WP сообщила, что США знали о планах Киева подорвать «Северные потоки»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Северный поток ЦРУ США Украина диверсия
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