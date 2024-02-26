Кремль выразил «абсолютнейшее изумление» решением Дании по Nord Stream 2

Дания закрыла расследование взрывов на газопроводах в связи с отсутствием юрисдикции для уголовного дела, ранее такое же решение приняла Швеция. Песков посчитал, что в этих странах вышли «на своих ближайших союзников»

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Ситуация с решением Дании закрыть расследование взрывов на газопроводах проекта «Северный поток» является «близкой к абсурдной», заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Учитывая все разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе расследования, — очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников», — сказал он.

Песков напомнил, что Россия получила отказ в ответ на запросы информации о произошедшем и предложении участвовать в расследовании, в этом изменений нет. Однако, резюмировал пресс-секретарь, «ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление и ничего другого».

Дело было закрыто, так как «в Дании нет необходимых оснований для возбуждения уголовного дела», однако факт намеренности подрывов газопроводов выявлен, сообщила ранее полиция королевства. Власти Швеции пришли в начале февраля к аналогичному выводу и тоже закрыли дело, но установили ключевой вопрос расследования — шведские граждане к произошедшему причастны не были.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Прокачка газа по первому из них была в тот момент остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию.

Российские власти обвиняют «англосаксов». Как объяснял президент Владимир Путин, Россия не будет доказывать этот тезис, так как можно без результата «просто засветить свои источники информации».

США, Великобритания и Киев отвергали свою причастность к взрывам.

Слитые в интернет секретные документы содержали информацию, согласно которой США за несколько месяцев до подрывов узнали о планах Украины совершить взрывы при помощи группы водолазов, сообщала Washington Post. Ключевую роль исполнил полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский, причем он исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», подчинявшихся бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, следовало из расследования, проведенного WP и der Spiegel.