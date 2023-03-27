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Опрос показал потерю Макроном избирателей в пользу Ле Пен

Опрос Ifop показал потерю Макроном избирателей в пользу крайне правой партии Ле Пен
Если бы выборы в законодательные органы Франции состоялись в ближайшие дни, то за партии, подждерживающие Макрона, проголосовали бы 22% избирателей, тогда как за партию Ле Пен отдали бы свой голос 26%, подсчитали в Ifop
Фото: Teresa Suarez / EPA / ТАСС
Фото: Teresa Suarez / EPA / ТАСС

Крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен является крупнейшим бенефициаром недовольства жителей Франции решением президента Эммануэля Макрона добиваться повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса общественного мнения Ifop.

Так, если бы выборы в законодательные органы состоялись в ближайшие дни, 26% из 1094 опрошенных французов отдали бы голос за партию Ле Пен. Этот показатель на 5 п.п. выше, чем ноябрьский результат. В то же время за партии, поддерживающие Макрона, проголосовали бы 22% опрошенных, что на 5 п.п. меньше, чем было в ноябре.

В то же время политики из альянса левых и зеленых партий Nupes, которые активно критикуют пенсионную реформу, получили бы 26%, что всего на 1 п.п. больше, чем в ноябре. Это, по данным Ifop, свидетельствует о том, что большинство бывших избирателей Макрона скорее поддержат Ле Пен, чем иные партии.

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предполагает в том числе постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

16 марта премьер Элизабет Борн, несмотря на продолжающиеся с января протесты, объявила о принятии законопроекта. Это было сделано без согласования с нижней палатой парламента, Национальной ассамблеей. Исполнительная власть задействовала ст. 49.3 Конституции Франции, которая дает ей право принять любой закон без согласования с законодательным органом. Оппозиция подала две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.

После этого протесты в стране ужесточились. Из-за забастовок и беспорядков во Франции останавливали общественный транспорт и работу НПЗ, закрывались школы. Протестующих обвиняли в нападении на силовиков и поджогах. На акции 18 марта демонстранты сожгли плакат с изображением Макрона.

Сам президент 22 марта заявил, что не рад проводить эту реформу, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения ее необходимость. Макрон пояснил, что реформа необходима, чтобы 1,8 млн пенсионеров начали получать прибавку в среднем примерно на €600 в год и чтобы установленный законом возраст сдвинулся еще на три месяца.

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Франция Опрос Марин Ле Пен Эмманюэль Макрон
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