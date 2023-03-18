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В Париже сожгли плакат с Макроном на протестах против пенсионной реформы

В Париже протестующие сожгли плакат с Макроном на акции против пенсионной реформы
Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, согласно которой возраст выхода на пенсию повысят для мужчин и женщин к 2030 году с 62 до 64 лет. Реформа является одной из главных идей президента Эмманюэля Макрона
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Париже на акцию протеста против пенсионной реформы на площади Согласия 17 марта собрались более 4 тыс. человек, передает BFMTV со ссылкой на полицию. 61 участника протеста во французской столице задержали.

Площадь Согласия находится в центре Парижа, ранее носила имя короля Людовика XV. В 1793 году на ней казнили его внука, Людовика XVI.

Во время акции на площади произошел пожар, передает телеканал. Причина его не указана. Reuters опубликовал видео, на котором протестующие на площади в большом костре сжигают плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает France24, некоторые митингующие потребовали отставки главы государства. На одном из металлических ограждений кто-то из протестующих оставил надпись «Тень гильотины приближается».

На акции накануне, 20 марта, были задержаны 217 человек, указывает BFMTV. Число участников митинга составляло около 6 тыс. Новая волна протестов продолжается с прошлых выходных.

О принятии законопроекта о реформе премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила 16 марта. Это было сделано без согласования с нижней палатой парламента, Национальной ассамблеей. Исполнительная власть задействовала ст. 49.3 Конституции Франции, которая дает ей право принять любой закон без согласования с законодательным органом. Правительство поступило таким образом, поскольку в ассамблее реформу могли бы не поддержать, так как у пропрезидентской коалиции «Вместе!» там нет большинства. Верхняя палата парламента, Сенат, 12 марта законопроект одобрила.

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Оппозиция уже подала две резолюции о недоверии правительству Борн после принятия пенсионной реформы. Рассматривать их будут 22 марта. Чтобы правительство ушло в отставку, решение должно быть поддержано 287 голосами из 573.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция Эмманюэль Макрон пенсионная реформа протесты
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