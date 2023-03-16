Франция приняла пенсионную реформу без голосования в парламенте

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 17:54
Европа решила составить конкуренцию США и Китаю в «зеленых» технологиях Экономика, 18:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:42
Разработчики Ethereum определились с датой крупного обновления Shanghai Крипто, 18:38
Фоторобот от нейросети: угадайте литературного преступника. Рандомайзер РБК и more.tv, 18:35
Блогера Лерчек обвинили по новому делу об отмывании 130 млн руб. Общество, 18:29
ФИФА приняла сторону «Зенита» в споре с задолжавшим ему шведского клубом Спорт, 18:24
Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровом рубле Крипто, 18:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что такое хроническая усталость и как ее побороть — New Scientist Pro, 18:17
Путин поручил проработать идею социальной ипотеки для педагогов колледжей Политика, 18:17
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 18:07
JPMorgan назвал проблемы швейцарского Credit Suisse верхушкой айсберга Инвестиции, 18:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:00
Франция приняла пенсионную реформу без голосования в парламенте Политика, 17:53
Путин назвал неправильным словосочетание «недружественные страны» Политика, 17:41
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Франция приняла пенсионную реформу без голосования в парламенте

Премьер Франции Борн объявила о принятии пенсионной реформы без голосования в парламенте
Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии противоречивой пенсионной реформы без голосования в Национальной ассамблее. Теперь ее правительству грозит вотум недоверия
Элизабет Борн&nbsp;произносит речь о законопроекте о пенсионной реформе в Национальном собрании в Париже
Элизабет Борн произносит речь о законопроекте о пенсионной реформе в Национальном собрании в Париже (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе, предусматривающем повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Для этого была задействована ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Таким образом правительству президента Эмманюэля Макрона удалось избежать возможного провала законопроекта в ходе голосования в Национальной ассамблее — нижней палате парламента, где у его коалиции «Вместе!» нет большинства.

«Именно за вашу реформу, за текст парламента, [согласованный совместной комиссией из депутатов и сенаторов], я готова взять на себя ответственность», — заявила Борн, выступая в Национальной ассамблее в четверг. По ее словам, которые передает Le Monde, в Национальной ассамблее нет определенности с несколькими голосами, а потому «мы не можем рисковать тем, что 175 часов парламентских дебатов провалятся, и компромисс, достигнутый двумя палатами, будет потерян». BFMTV передавал, что Макрон мог распустить Национальную ассамблею, если пенсионная реформа не пройдет нижнюю палату парламента.

Во время выступления Борн в парламенте депутаты от оппозиционных партий пели «Марсельезу», из-за чего премьер-министру приходилось очень громко говорить, чтобы быть услышанной. Многие депутаты держали в руках плакаты с надписью «64 года — нет». Среди присутствующих раздавались крики с требованием к Борн уйти в отставку. Председателю нижней палаты парламента Яэль Браун-Пиве пришлось прервать заседание на несколько минут.

После задействования ст. 49.3 Конституции у Национальной ассамблеи есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия Борн. Если этого не произойдет, законопроект будет считаться принятым.

Председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила о намерении вынести вотум недоверия правительству Борн. Матильда Пано, лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция», также заявила о необходимости вотума недоверия, отметив, что законопроект о реформе не имеет легитимности.

Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо набрать 289 голосов из 577 депутатов Национальной ассамблеи.

Правящая коалиция «Вместе!» не имеет большинства в нижней палате парламента с лета 2022 года. С тех пор Борн более десяти раз задействовала ст. 49.3 Конституции, в том числе для согласования бюджета страны. Из-за этого премьер-министр сталкивалась с вотумом недоверия в июле 2022 года, но попытка отправить правительство в отставку провалилась.

Читайте на РБК Pro
Почему топ-менеджеры международных компаний не приживаются в российских
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
Как выгоднее платить налог за релокантов-айтишников: тренды ИТ-отрасли

Пенсионная реформа крайне непопулярна во французском обществе. Согласно опубликованному 4 марта опросу Ifop (Французский институт общественного мнения) для газеты Le Journal de Dimanche, только 32% французов ее поддерживают. После объявления о подготовке реформы, страну охватили многотысячные протесты и забастовки. Пенсионный возраст в стране является одним из самых низких в Европе.

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Впервые провести ее он попытался в 2019 году, но этому помешали протесты со стороны «желтых жилетов» и начавшаяся пандемия. О том, что он вновь возвращает реформу в повестку дня, Макрон заявил в апреле 2022 года после своего переизбрания. 11 января основные положения реформы представила премьер-министр Элизабет Борн.

Реформа стала частью законопроекта о финансировании социального обеспечения. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин к 2030 году с 62 до 64 лет. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 года или позже. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
пенсионная реформа Франция Эмманюэль Макрон акции протеста
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Сенат Франции принял вызвавшую протесты пенсионную реформу
Политика
Сенат Франции одобрил ключевую статью пенсионной реформы
Политика
Le Monde узнала о связанном с основателем ПИК расследовании во Франции
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter