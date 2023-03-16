Франция приняла пенсионную реформу без голосования в парламенте

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии противоречивой пенсионной реформы без голосования в Национальной ассамблее. Теперь ее правительству грозит вотум недоверия

Элизабет Борн произносит речь о законопроекте о пенсионной реформе в Национальном собрании в Париже (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе, предусматривающем повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Для этого была задействована ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Таким образом правительству президента Эмманюэля Макрона удалось избежать возможного провала законопроекта в ходе голосования в Национальной ассамблее — нижней палате парламента, где у его коалиции «Вместе!» нет большинства.

«Именно за вашу реформу, за текст парламента, [согласованный совместной комиссией из депутатов и сенаторов], я готова взять на себя ответственность», — заявила Борн, выступая в Национальной ассамблее в четверг. По ее словам, которые передает Le Monde, в Национальной ассамблее нет определенности с несколькими голосами, а потому «мы не можем рисковать тем, что 175 часов парламентских дебатов провалятся, и компромисс, достигнутый двумя палатами, будет потерян». BFMTV передавал, что Макрон мог распустить Национальную ассамблею, если пенсионная реформа не пройдет нижнюю палату парламента.

Во время выступления Борн в парламенте депутаты от оппозиционных партий пели «Марсельезу», из-за чего премьер-министру приходилось очень громко говорить, чтобы быть услышанной. Многие депутаты держали в руках плакаты с надписью «64 года — нет». Среди присутствующих раздавались крики с требованием к Борн уйти в отставку. Председателю нижней палаты парламента Яэль Браун-Пиве пришлось прервать заседание на несколько минут.

После задействования ст. 49.3 Конституции у Национальной ассамблеи есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия Борн. Если этого не произойдет, законопроект будет считаться принятым.

Председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила о намерении вынести вотум недоверия правительству Борн. Матильда Пано, лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция», также заявила о необходимости вотума недоверия, отметив, что законопроект о реформе не имеет легитимности.

Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо набрать 289 голосов из 577 депутатов Национальной ассамблеи.

Правящая коалиция «Вместе!» не имеет большинства в нижней палате парламента с лета 2022 года. С тех пор Борн более десяти раз задействовала ст. 49.3 Конституции, в том числе для согласования бюджета страны. Из-за этого премьер-министр сталкивалась с вотумом недоверия в июле 2022 года, но попытка отправить правительство в отставку провалилась.

Пенсионная реформа крайне непопулярна во французском обществе. Согласно опубликованному 4 марта опросу Ifop (Французский институт общественного мнения) для газеты Le Journal de Dimanche, только 32% французов ее поддерживают. После объявления о подготовке реформы, страну охватили многотысячные протесты и забастовки. Пенсионный возраст в стране является одним из самых низких в Европе.