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Оппозиционные партии решили вынести вотум недоверия правительству Франции

Оппозиционные партии внесли две резолюции о недоверии правительству Франции
Оппозиционные партии внесли две резолюции о недоверии правительству премьер-министра Франции Элизабет Борн после принятия пенсионной реформы. Голосование в Национальной ассамблее пройдет в ближайшие дни
Элизабет Борн
Элизабет Борн (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

Одну резолюцию подала группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT), которую поддержали члены Нового народного экологического и социального союза (NUPES), всего подписи под резолюцией поставили 252 депутата, сообщила газета Le Monde.

Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен подала собственную резолюцию. Обе резолюции связаны с тем, что накануне премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без голосования по ней в нижней палате парламента, прибегнув к ст. 49.3 Конституции страны (эта статья позволяет правительству принимать законопроекты без вынесения их на голосование).

Голосование по резолюциям должно состояться 22 марта. Депутатам Национального собрания необходимо набрать 287 голосов из 573 (четыре депутата лишились своих мест с момента парламентских выборов летом 2022 года), чтобы правительство ушло в отставку. Накануне лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти заявил, что партийная фракция не поддержит вотум недоверия.

Правящая коалиция президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» не имеет большинства в Национальной ассамблее, из-за этого Борн с начала работы весной прошлого года приходилось более десяти раз задействовать ст. 49.3 Конституции для принятия законопроектов — в частности, так был принят бюджет страны. С тех пор оппозиционные партии несколько раз предпринимали попытки вынести вотум недоверия правительству (в июле, октябре и ноябре 2022 года), но каждый раз не набирали голосов в поддержку соответствующей резолюции.

Как распределены силы в Нацассамблее:

«Вместе!» — 250 депутатов.

Новый народный экологический и социальный союз — 149 депутатов.

«Национальное объединение» — 88 депутатов.

«Республиканцы» — 61 депутат.

Если оппозиции удастся набрать 287 голосов, принятие законопроекта о пенсионной реформе будет автоматически аннулировано. Президент Макрон должен будет назначить нового премьер-министра, которому поручит формирование кабинета, или распустить парламент и объявить о досрочных выборах. Ранее он говорил о возможности роспуска парламента в случае, если пенсионная реформа не пройдет Национальную ассамблею.

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Тем временем Францию охватила новая волна забастовок и демонстраций на фоне принятия правительством пенсионной реформы. Профсоюзы готовятся мобилизовать новые силы в ближайшие дни.

Пенсионная реформа непопулярна во французском обществе. Согласно опубликованному 4 марта опросу IFOP (Французский институт общественного мнения) для газеты Le Journal du Dimanche, ее поддерживают 32% французов. После объявления о подготовке реформы страну охватили многотысячные протесты и забастовки. Сейчас пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких в Европе.

Пенсионная реформа — одна из главных идей Эмманюэля Макрона. 11 января основные положения реформы представила премьер-министр Элизабет Борн.

Реформа стала частью законопроекта о финансировании социального обеспечения. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 года или позже. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
пенсионная реформа Франция Элизабет Борн Эмманюэль Макрон
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