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Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу во Франции

Макрон: власти Франции не смогли лучше объяснить необходимость пенсионной реформы
Президент Франции Макрон назвал пенсионную реформу необходимой, подчеркнув, что между опросами общественного мнения, краткосрочной перспективой и общими интересами страны он «выбирает общие интересы»
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу в стране, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения необходимость ее проведения.

«Сейчас, когда я говорю с вами, вы думаете, что мне в удовольствие проводить эту реформу? Нет. Вы думаете, я не мог сделать, как многие до меня, и просто замести пыль под ковер? Да, может быть, но в действительности я сожалею, что мы не смогли вместе осознать необходимость проведения этой реформы», — сказал он в эфире France 2.

Макрон выразил надежду, что пенсионная реформа вступит в силу, и ожидает решения Конституционного совета, чтобы обнародовать ее в соответствии с положениями Конституции.

Президент пояснил, это необходимо, чтобы 1,8 млн пенсионеров начали получать прибавку в среднем примерно на €600 в год и чтобы установленный законом возраст сдвинулся еще на три месяца.

«Это не роскошь, это не удовольствие, но это необходимость для страны. Когда я начал работать, пенсионеров было 10 млн, сегодня их 17 млн, а к 2030 году их будет уже 20 млн», — подчеркнул французский лидер.

Макрон заявил, что готов «признать непопулярность» реформы, однако между опросами общественного мнения, краткосрочной перспективой и общими интересами страны он «выбирает общие интересы».

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Пенсионная реформа — одна из главных идей Макрона. Премьер-министр страны Элизабет Борн 11 января представила ее основные положения. Реформа предполагает в том числе постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

С января из-за реформы во Франции продолжаются забастовки и протесты, крупнейшие со времен выступлений «желтых жилетов». В стране останавливались транспорт и НПЗ, закрывались школы, а число протестующих на улицах превышало миллион человек. На акции 18 марта демонстранты сожгли плакат с изображением Макрона.

Тем не менее, Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта. Оппозиция подала две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.

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Виктория Громова Виктория Громова
Эмманюэль Макрон Франция пенсионная реформа массовая демонстрация
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