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Хроника протестов во Франции из-за пенсионной реформы. Фотогалерея

Во Франции продолжаются масштабные протесты и забастовки против одобренной сенатом пенсионной реформы. В стране останавливали общественный транспорт и работу НПЗ, закрывались школы. Митинги становятся все более массовыми: в акции протеста 23 марта участвовали, по разным данным, от 1 млн до 3 млн человек. Манифестации перешли в столкновения с полицией, МВД применило слезоточивый газ. Профсоюзы призвали к новой демонстрации 28 марта
Пенсионная реформа&nbsp;&mdash; одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке. Массовые протесты начались 19 января и продолжаются с тех пор. Парламент приступил к рассмотрению проекта в середине февраля. Тогда&nbsp;же профсоюзы Франции призвали &laquo;блокировать страну&raquo; и объявили о национальной забастовке с 7 марта. На фото&nbsp;&mdash; протесты в Париже 7 марта
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.

Массовые протесты начались 19 января и продолжаются с тех пор.

Парламент приступил к рассмотрению проекта в середине февраля. Тогда же профсоюзы Франции призвали «блокировать страну» и объявили о национальной забастовке с 7 марта. На фото — протесты в Париже 7 марта

Забастовки нарушили привычный ритм жизни городов по всей стране&nbsp;&mdash; они затронули национальную транспортную систему, крупные предприятия, школы и университеты. 8 марта на улицы Франции вышли более 1,2 млн человек. На фото&nbsp;&mdash; демонстрация в Лионе
Фото: Reuters

Забастовки нарушили привычный ритм жизни городов по всей стране — они затронули национальную транспортную систему, крупные предприятия, школы и университеты. 8 марта на улицы Франции вышли более 1,2 млн человек. На фото — демонстрация в Лионе

Парижское метро работало с перебоями, во Франции практически не ходили региональные и международные поезда, пятая часть рейсов была отменена в аэропорту имени Шарля де Голля и около трети&nbsp;&mdash; в аэропорту Орли. К протестам присоединились студенческие объединения и школьные учителя, феминистские движения. На фото&nbsp;&mdash; демонстрация против пенсионной реформы в городе Пон-Одемер
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Парижское метро работало с перебоями, во Франции практически не ходили региональные и международные поезда, пятая часть рейсов была отменена в аэропорту имени Шарля де Голля и около трети — в аэропорту Орли. К протестам присоединились студенческие объединения и школьные учителя, феминистские движения. На фото — демонстрация против пенсионной реформы в городе Пон-Одемер

Очередной марш против пенсионной реформы прошел 11 марта в Париже, накануне принятия законопроекта сенатом. Документ 12 марта поддержали 195 человек, против выступили 112. По словам премьер-министра Элизабет Борн, решению предшествовала &laquo;сотня часов дебатов&raquo;. После принятия сенатом голосование по спорной инициативе перешло к нижней палате французского парламента, которой предстояло вынести окончательное решение. Его сенатор Бруно Ретайо называл &laquo;очень, очень, очень рискованным&raquo;: у пропрезидентской коалиции &laquo;Вместе!&raquo; там нет большинства
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Очередной марш против пенсионной реформы прошел 11 марта в Париже, накануне принятия законопроекта сенатом. Документ 12 марта поддержали 195 человек, против выступили 112. По словам премьер-министра Элизабет Борн, решению предшествовала «сотня часов дебатов».

После принятия сенатом голосование по спорной инициативе перешло к нижней палате французского парламента, которой предстояло вынести окончательное решение. Его сенатор Бруно Ретайо называл «очень, очень, очень рискованным»: у пропрезидентской коалиции «Вместе!» там нет большинства

В общенациональной забастовке принимали участие и мусорщики. На улицах Парижа вскоре начали скапливаться отходы, баки не вывозились
Фото: Benoit Tessier / Reuters

В общенациональной забастовке принимали участие и мусорщики. На улицах Парижа вскоре начали скапливаться отходы, баки не вывозились

По итогам акций 15 марта полиция отчиталась о 480 тыс. участниках, профсоюзы&nbsp;&mdash; о 1,7 млн. На фото&nbsp;&mdash; задержание в Париже 15 марта
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По итогам акций 15 марта полиция отчиталась о 480 тыс. участниках, профсоюзы — о 1,7 млн. На фото — задержание в Париже 15 марта

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающих заводов и складов топлива. На пяти НПЗ TotalEnergies бастовали от 75&nbsp;до 100% сотрудников, компания заявила о нарушении цепочки поставок&nbsp;&mdash; отгрузка была прервана. Из-за забастовок Франция начала использовать свои стратегические запасы топлива. Власти заявили, что в целом по стране дефицита на заправках нет, однако на юге возникают трудности с поставками. На фото&nbsp;&mdash; забастовка перед нефтебазой компании S.F.D.M в Донже, 16 марта &nbsp;
Фото: Stephane Mahe / Reuters

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающих заводов и складов топлива. На пяти НПЗ TotalEnergies бастовали от 75 до 100% сотрудников, компания заявила о нарушении цепочки поставок — отгрузка была прервана. Из-за забастовок Франция начала использовать свои стратегические запасы топлива. Власти заявили, что в целом по стране дефицита на заправках нет, однако на юге возникают трудности с поставками. На фото — забастовка перед нефтебазой компании S.F.D.M в Донже, 16 марта
 

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Таким образом правительству удалось избежать возможного провала законопроекта в ходе голосования в Национальной ассамблее&nbsp;&mdash; нижней палате парламента. Решение привело к новым протестам&nbsp;&mdash; против применения Конституции. На фото&nbsp;&mdash; протестующие в городе Нант, 18 марта
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Таким образом правительству удалось избежать возможного провала законопроекта в ходе голосования в Национальной ассамблее — нижней палате парламента. Решение привело к новым протестам — против применения Конституции. На фото — протестующие в городе Нант, 18 марта

20 марта Национальная ассамблея рассматривала две резолюции о вотуме недоверия правительству. Однако ни одна резолюция о вотуме недоверия правительству Франции не получила нужного числа голосов, и закон о пенсионной реформе стал считаться принятым. На фото&nbsp;&mdash; депутаты держат протестные плакаты после голосования по первому вотуму недоверия, внесенному группой независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT)
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

20 марта Национальная ассамблея рассматривала две резолюции о вотуме недоверия правительству. Однако ни одна резолюция о вотуме недоверия правительству Франции не получила нужного числа голосов, и закон о пенсионной реформе стал считаться принятым. На фото — депутаты держат протестные плакаты после голосования по первому вотуму недоверия, внесенному группой независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT)

Демонстрации в Париже несколько дней подряд перерастали в столкновения с полицией. Reuters опубликовал видео, на котором протестующие на площади в большом костре сжигают плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона. Протесты продолжились и в других городах. На фото&nbsp;&mdash; баррикады в городе Ренн, 20 марта
Фото: Reuters

Демонстрации в Париже несколько дней подряд перерастали в столкновения с полицией. Reuters опубликовал видео, на котором протестующие на площади в большом костре сжигают плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона. Протесты продолжились и в других городах. На фото — баррикады в городе Ренн, 20 марта

21 марта протестующие подожгли груды мусора в центре Парижа и устроили фейерверк на площади Республики. На фото&nbsp;&mdash; полиция в защитном снаряжении во время демонстрации
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

21 марта протестующие подожгли груды мусора в центре Парижа и устроили фейерверк на площади Республики. На фото — полиция в защитном снаряжении во время демонстрации

Как передает France24, некоторые митингующие во время митингов потребовали отставки главы государства. На фото&nbsp;&mdash; протестующие в Ницце положили куклу в виде президента Макрона на железнодорожные пути, чтобы заблокировать поезд, 22 марта. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения необходимость ее проведения &nbsp;
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Как передает France24, некоторые митингующие во время митингов потребовали отставки главы государства. На фото — протестующие в Ницце положили куклу в виде президента Макрона на железнодорожные пути, чтобы заблокировать поезд, 22 марта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения необходимость ее проведения
 

На фото&nbsp;&mdash; рабочие Гаврского порта бросают в костер деревянные конструкции, чтобы блокировать подъезд к порту, 22 марта. Надпись на баннере: &laquo;Гавр против пенсионной реформы&raquo;
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

На фото — рабочие Гаврского порта бросают в костер деревянные конструкции, чтобы блокировать подъезд к порту, 22 марта. Надпись на баннере: «Гавр против пенсионной реформы»

Вечером 23 марта французы вышли на улицы в 300 населенных пунктах по всей стране. По данным полиции, всего в протестах участвовало около 1,1 млн человек; профсоюзное объединение &laquo;Всеобщая конфедерация труда&raquo; сообщило о 3,5 млн демонстрантах. Самые крупные демонстрации прошли в Париже, Бордо и Страсбурге. Демонстрации переросли в столкновения с полицией, в отношении протестующих применили слезоточивый газ. В Бордо во время митинга подожгли ворота у здания мэрии. На фото&nbsp;&mdash; мужчина во время протестов в Париже 23 марта. Елисейский дворец сообщил, что визит Карла III во Францию отложен. Монарх должен был посетить страну 26&ndash;29 марта с супругой Камиллой
Фото: Yves Herman / Reuters

Вечером 23 марта французы вышли на улицы в 300 населенных пунктах по всей стране. По данным полиции, всего в протестах участвовало около 1,1 млн человек; профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» сообщило о 3,5 млн демонстрантах. Самые крупные демонстрации прошли в Париже, Бордо и Страсбурге. Демонстрации переросли в столкновения с полицией, в отношении протестующих применили слезоточивый газ. В Бордо во время митинга подожгли ворота у здания мэрии. На фото — мужчина во время протестов в Париже 23 марта.

Елисейский дворец сообщил, что визит Карла III во Францию отложен. Монарх должен был посетить страну 26–29 марта с супругой Камиллой

Впервые Макрон попытался провести пенсионную реформу в 2019 году, но этому помешали протесты &laquo;желтых жилетов&raquo; и начавшаяся пандемия. Повышение пенсионного возраста было одним из пунктов его предвыборной программы в 2022 году. В апреле, после переизбрания во втором туре, Макрон заявил о возвращении реформы в повестку дня. На фото&nbsp;&mdash; граффити с текстом &laquo;Неудачник Макрон&raquo; в Париже, 24 марта
Фото: Yves Herman / Reuters

Впервые Макрон попытался провести пенсионную реформу в 2019 году, но этому помешали протесты «желтых жилетов» и начавшаяся пандемия. Повышение пенсионного возраста было одним из пунктов его предвыборной программы в 2022 году. В апреле, после переизбрания во втором туре, Макрон заявил о возвращении реформы в повестку дня. На фото — граффити с текстом «Неудачник Макрон» в Париже, 24 марта

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа Франция протесты пенсионная реформа забастовка Эмманюэль Макрон
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