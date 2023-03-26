Хроника протестов во Франции из-за пенсионной реформы. Фотогалерея

Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.

Массовые протесты начались 19 января и продолжаются с тех пор.

Парламент приступил к рассмотрению проекта в середине февраля. Тогда же профсоюзы Франции призвали «блокировать страну» и объявили о национальной забастовке с 7 марта. На фото — протесты в Париже 7 марта