Хроника протестов во Франции из-за пенсионной реформы. Фотогалерея
Во Франции продолжаются масштабные протесты и забастовки против одобренной сенатом пенсионной реформы. В стране останавливали общественный транспорт и работу НПЗ, закрывались школы. Митинги становятся все более массовыми: в акции протеста 23 марта участвовали, по разным данным, от 1 млн до 3 млн человек. Манифестации перешли в столкновения с полицией, МВД применило слезоточивый газ. Профсоюзы призвали к новой демонстрации 28 марта
Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект реформы представила премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января. Уже на следующий день профсоюзы во Франции призвали ко всеобщей забастовке.
Массовые протесты начались 19 января и продолжаются с тех пор.
Парламент приступил к рассмотрению проекта в середине февраля. Тогда же профсоюзы Франции призвали «блокировать страну» и объявили о национальной забастовке с 7 марта. На фото — протесты в Париже 7 марта
Парижское метро работало с перебоями, во Франции практически не ходили региональные и международные поезда, пятая часть рейсов была отменена в аэропорту имени Шарля де Голля и около трети — в аэропорту Орли. К протестам присоединились студенческие объединения и школьные учителя, феминистские движения. На фото — демонстрация против пенсионной реформы в городе Пон-Одемер
Очередной марш против пенсионной реформы прошел 11 марта в Париже, накануне принятия законопроекта сенатом. Документ 12 марта поддержали 195 человек, против выступили 112. По словам премьер-министра Элизабет Борн, решению предшествовала «сотня часов дебатов».
После принятия сенатом голосование по спорной инициативе перешло к нижней палате французского парламента, которой предстояло вынести окончательное решение. Его сенатор Бруно Ретайо называл «очень, очень, очень рискованным»: у пропрезидентской коалиции «Вместе!» там нет большинства
В общенациональной забастовке принимали участие и мусорщики. На улицах Парижа вскоре начали скапливаться отходы, баки не вывозились
По итогам акций 15 марта полиция отчиталась о 480 тыс. участниках, профсоюзы — о 1,7 млн. На фото — задержание в Париже 15 марта
К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающих заводов и складов топлива. На пяти НПЗ TotalEnergies бастовали от 75 до 100% сотрудников, компания заявила о нарушении цепочки поставок — отгрузка была прервана. Из-за забастовок Франция начала использовать свои стратегические запасы топлива. Власти заявили, что в целом по стране дефицита на заправках нет, однако на юге возникают трудности с поставками. На фото — забастовка перед нефтебазой компании S.F.D.M в Донже, 16 марта
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе через ст. 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Таким образом правительству удалось избежать возможного провала законопроекта в ходе голосования в Национальной ассамблее — нижней палате парламента. Решение привело к новым протестам — против применения Конституции. На фото — протестующие в городе Нант, 18 марта
20 марта Национальная ассамблея рассматривала две резолюции о вотуме недоверия правительству. Однако ни одна резолюция о вотуме недоверия правительству Франции не получила нужного числа голосов, и закон о пенсионной реформе стал считаться принятым. На фото — депутаты держат протестные плакаты после голосования по первому вотуму недоверия, внесенному группой независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT)
Демонстрации в Париже несколько дней подряд перерастали в столкновения с полицией. Reuters опубликовал видео, на котором протестующие на площади в большом костре сжигают плакат с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона. Протесты продолжились и в других городах. На фото — баррикады в городе Ренн, 20 марта
21 марта протестующие подожгли груды мусора в центре Парижа и устроили фейерверк на площади Республики. На фото — полиция в защитном снаряжении во время демонстрации
Как передает France24, некоторые митингующие во время митингов потребовали отставки главы государства. На фото — протестующие в Ницце положили куклу в виде президента Макрона на железнодорожные пути, чтобы заблокировать поезд, 22 марта.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения необходимость ее проведения
На фото — рабочие Гаврского порта бросают в костер деревянные конструкции, чтобы блокировать подъезд к порту, 22 марта. Надпись на баннере: «Гавр против пенсионной реформы»
Вечером 23 марта французы вышли на улицы в 300 населенных пунктах по всей стране. По данным полиции, всего в протестах участвовало около 1,1 млн человек; профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» сообщило о 3,5 млн демонстрантах. Самые крупные демонстрации прошли в Париже, Бордо и Страсбурге. Демонстрации переросли в столкновения с полицией, в отношении протестующих применили слезоточивый газ. В Бордо во время митинга подожгли ворота у здания мэрии. На фото — мужчина во время протестов в Париже 23 марта.
Елисейский дворец сообщил, что визит Карла III во Францию отложен. Монарх должен был посетить страну 26–29 марта с супругой Камиллой
Впервые Макрон попытался провести пенсионную реформу в 2019 году, но этому помешали протесты «желтых жилетов» и начавшаяся пандемия. Повышение пенсионного возраста было одним из пунктов его предвыборной программы в 2022 году. В апреле, после переизбрания во втором туре, Макрон заявил о возвращении реформы в повестку дня. На фото — граффити с текстом «Неудачник Макрон» в Париже, 24 марта