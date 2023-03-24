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МВД Франции осудило «головорезов» за столкновения с полицией на протестах

МВД Франции: в протестах по всей стране участвовали 1 млн человек, задержаны 200
В девятой акции протеста против пенсионной реформы участвовали, по разным данным, от 1 млн до 3 млн человек. Задержаны 200 демонстрантов, большинство в Париже. Профсоюзы анонсировали новые демонстрации

МВД Франции осудило «головорезов» за столкновения с полицией на протестах
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Вечером 23 марта во Франции прошла девятая общенациональная акция протеста против пенсионной реформы. Как сообщает BFM TV, граждане выходили на улицы в 300 населенных пунктах по всей стране. По данным полиции, всего в протестах участвовало около 1,1 млн человек; профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» сообщило о 3,5 млн демонстрантах.

Для сравнения, по итогам акций 15 марта полиция отчиталась о 480 тыс. участниках, профсоюзы — о 1,7 млн.

Самые крупные демонстрации прошли в Париже (по разным данным, от 119 тыс. до 800 тыс. участников) Бордо и Страсбурге. В некоторых городах, например в столице, Рённе, Нанте и Лорьяне, они переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Так, в Бордо подожгли ворота у здания мэрии; в Нанте в полицейских бросали бутылки, а те применили слезоточивый газ.

Фото:Nacho Doce / Reuters Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters Фото:Nacho Doce / Reuters Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters Фото:Nacho Doce / Reuters Фото:Bookee0 / Twitter / Reuters

По данным полиции, задержаны около 200 человек, в том числе более ста в Париже; их обвинили в нападении на силовиков и поджогах. Глава МВД Жеральд Дарманен осудил «головорезов», назвал сторонниками радикального левого движения и сообщил, что в столице от их действий пострадали почти 150 полицейских.

Профсоюзы призвали к новым массовым протестам 28 марта.

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Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Эмманюэля Макрона. Она предполагает в том числе постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. 16 марта премьер Элизабет Борн, несмотря на продолжающиеся с января протесты, объявила о принятии законопроекта. Оппозиция подала две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция пенсионная реформа протесты беспорядки
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