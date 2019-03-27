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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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СКР показал кадры с собирающим вещи Абызовым
Экс-министр взял с собой несколько книг, в частности роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», и упаковал вещи в две сумки. Абызова задержали во вторник по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего министра «открытого правительства» в здании ведомства. Кадры размещены на официальном канале СКР в YouTube.

Видео: СК РФ

На них видно, как Абызова ведут в кабинет, где он собирает вещи. Экс-министр взял с собой книги Дэвида Перлмуттера и Кристин Лоберг «Еда и мозг», роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Homo deus. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари и другие.

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Также на видеозаписи запечатлен момент, когда на Абызова надевают наручники. Потом его с двумя сумками ведут на выход.

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Михаила Абызова задержали в Москве накануне, 26 марта. Тогда же ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Абызов вместе с другими соучастниками с апреля 2011 по ноябрь 2014 года похитил мошенническим путем 4 млрд руб.

Следственный комитет подал ходатайство о заключении экс-министра и других фигурантов под стражу​. Мера пресечения должна быть избрана в среду.

Автор: Анна Трунина
Теги: Михаил Абызов, Следственный комитет России
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