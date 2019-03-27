СКР показал кадры с собирающим вещи Абызовым

Экс-министр взял с собой несколько книг, в частности роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», и упаковал вещи в две сумки. Абызова задержали во вторник по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего министра «открытого правительства» в здании ведомства. Кадры размещены на официальном канале СКР в YouTube.

Видео: СК РФ

На них видно, как Абызова ведут в кабинет, где он собирает вещи. Экс-министр взял с собой книги Дэвида Перлмуттера и Кристин Лоберг «Еда и мозг», роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Homo deus. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари и другие.

Также на видеозаписи запечатлен момент, когда на Абызова надевают наручники. Потом его с двумя сумками ведут на выход.