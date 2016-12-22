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Молдавия объявила о высылке трех российских дипломатов
Отравление Скрипаля в Британии, 17:41
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Молдавия объявила о высылке трех российских дипломатов
Молдавия вслед за Великобританией, рядом европейских стран, США и Канадой объявила о высылке российских дипломатов. Страну должны покинуть три работника дипмиссии России, на это им дается семь дней
Фарит Мухаметшин (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило о высылке трех российских дипломатов, сообщение размещено на сайте ведомства.

Послу России в Молдавии Фариту Мухаметшину вручили ноту, которая объявляет персоной нон грата трех сотрудников российской дипломатической миссии. «Они должны покинуть страну в течение семи дней», — говорится в сообщении МИД Молдавии.

Решение о высылке российских дипломатов было принято в знак солидарности с Великобританией, которая рассматривает отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери «как угрозу коллективной безопасности и международному праву», уточняется в сообщении.

На основе обвинений в отравлении Скрипаля Лондон ранее выслал из Великобритании 23 российских дипломатов, а также приостановил сотрудничество с Россией.

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Вслед за Лондоном о высылке российских дипломатов и сотрудников дипмиссий объявили Соединенные Штаты, Канада, Украина и европейские государства, в том числе Германия, Франция, Италия, Чехия. Чуть позже о высылке российских дипломатов объявили также Австралия и Ирландия.

Болгария отозвала из России своего посла для консультаций, а Исландия объявила, что ее представители не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу из-за «дела Скрипаля». Наибольшее число высылаемых россиян назвали в Вашингтоне — США покинут 48 дипломатов и 12 сотрудников российского постпредства при ООН. Их в Белом доме обвинили в работе на российскую разведку и «злоупотреблении дипломатическим статусом». Кроме того, по решению Вашингтона будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле.

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После сообщений о массовой высылке российских дипломатов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский МИД проведет анализ возможного ответа на этот демарш, после чего решение об официальной реакции будет принято в Кремле.

«В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности», — подчеркнул Песков.

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Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери 4 марта. В России ​Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году, а в 2010 году его помиловали и обменяли на российских разведчиков-нелегалов, задержанных в США. С тех пор Скрипаль постоянно проживает в Великобритании, где получил убежище.

Официальный Лондон уверен в причастности России к инциденту в Солсбери. Как утверждает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Скрипаль был отравлен производившимся в России нервно-паралитическим агентом «Новичок». О своей солидарности с британской позицией ранее заявляли европейские лидеры и президент США Дональд Трамп.

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Москва неоднократно заявляла на всех уровнях о своей непричастности к этому делу, а также требовала, чтобы представителей России ознакомили с материалами расследования.

Российское посольство в Лондоне подчеркивало, что обвинение по «делу Скрипаля» — свидетельство «еще одной политической провокации, основанной на предположениях». «Существующие международно-правовые механизмы, такие как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), используются избирательно и непрозрачно», — заявили в посольстве.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: высылка дипломатов , Молдавия
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