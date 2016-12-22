Посольство России заявило о недоверии в мире к Западу по «делу Скрипаля»

В посольстве России в Британии заявили, что в ряде стран, в том числе и в западных, с недоверием отнеслись к «необоснованным» обвинениям со стороны Лондона в адрес Москвы из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства, поступившем в РБК.
«И даже внутри западного блока некоторые страны хотят увидеть хоть какие-то доказательства, подтверждающие версию Великобритании. Это можно понять», — говорится в сообщении.
В посольстве назвали «враждебным шагом» то, что другие страны выразили поддержку Лондону и тоже объявили о высылке российских дипломатов, добавив, что это не стало неожиданностью. В посольстве посчитали «слабостью» нежелание Британии предоставить информацию, подтверждающую обвинения в адрес России. «Мы стали свидетелями еще одной политической провокации, основанной на предположениях. Кроме того, существующие международно-правовые механизмы, такие как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), используются избирательно и непрозрачно», — считают в посольстве.
Ранее США, Канада, страны Евросоюза и Украина в знак солидарности с позицией Британии по «делу Скрипалей» выслали более 100 российских дипломатов. МИД России пообещал отреагировать на действия зарубежных стран, в Кремле подтвердили, что российский ответ будет зеркальным. Постпред России при ООН назвал досадным высылку российских дипломатов, а посол в США Анатолий Антонов заявил, что действия Вашингтона являются «серьезным ударом» по российской дипмиссии. Он добавил, что Москва разочарована высылкой дипломатов из США. Российское посольство в Вашингтоне также открыло голосование, где пользователям Twitter предлагают выбрать, какое американское консульство следует закрыть в России: консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Владивостоке.
В середине марта из Лондона уже были выдворены 23 сотрудника российской дипмиссии в качестве реакции Лондона на отравление Скрипалей. В ответ из Москвы выслали такое же количество британских дипломатов, также была прекращена работа Британского совета, а МИД России потребовал закрыть консульство Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге.