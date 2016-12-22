Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов

Вслед за Великобританией, США и еще более чем 20 странами о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» объявили власти Австралии. Канберра дала семь дней на то, чтобы два члена российской дипмиссии покинули страну

Малколм Тернбулл (Фото: Mick Tsikas / AP)

Правительство Австралии приняло решение о высылке двух российских дипломатов в поддержку Великобритании, которая обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра страны Малколма Тернбулла.

«Вместе с Соединенным Королевством и другими союзными государствами и партнерами Австралия принимает меры в ответ на недавнюю атаку с использованием отравляющего вещества в Солсбери. Два российских дипломата, идентифицированных как незаявленные сотрудники разведки, будут выдворены из Австралии за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями», — следует из заявления.

На выезд из страны двум должностным лицам дали семь дней.

Премьер отметил, что атака в Солсбери носит «шокирующий характер», поскольку представляет собой «первое наступательное использование химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны».

«Любая атака не может оставить терпимой какую-либо суверенную нацию. Мы решительно поддерживаем требование к России раскрывать всю полноту своей программы по химическому оружию в соответствии с международным правом. <...> Австралия по-прежнему сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности», — подчеркнул премьер в своем заявлении.

Накануне, 26 марта, целый ряд европейский стран, в том числе Франция и Германия, а также США и Канада приняли решение о высылке российских дипломатов. Более 20 стран приняли такое решение в поддержку Великобритании и, в частности, после сообщений о том, что на саммите, который завершился в Брюсселе на прошлой неделе, премьер-министр королевства Тереза Мэй призывала своих европейских коллег принять меры против Москвы в виде высылки дипломатов или отзыва членов своих дипмиссий.