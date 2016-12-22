Ирландия вышлет российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

Ирландия вышлет российского дипломата в связи с «делом Скрипаля». Об этом говорится на сайте МИД Ирландии.

Ранее более 20 стран выслали в общей сложности 116 российских дипломатов. Так, россияне покинут США, Германию, Францию, Австралию, Украину и другие государства.

Министр иностранных дел Великобритании объяснил, что страны стали массово высылать российских дипломатов из страха перед Москвой.​ «Они увидели новую угрозу в том, что Россия ведет себя безответственно и с явным презрением к международным нормам», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов хамством и пообещал, что на него последует ответ. Ранее в марте 23 российских дипломата выслала Великобритания, Россия приняла зеркальные меры.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом и найдены без сознания на улице города Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что их отравили разработанным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». По ее словам, велика вероятность, что ответственна за инцидент Москва. Россия опровергает все обвинения.