Власти Исландии отказались приезжать на ЧМ в Россию из-за «дела Скрипаля»

Власти Исландии не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу из-за «дела Скрипаля». Кроме того, Исландия приостановила диалог на высшем уровне

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Власти Исландии не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в России. Такое решение принято в связи с «делом Скрипаля», говорится на сайте правительства страны.

Также приостановлен двусторонний диалог с Россией на высшем уровне.

Отмечается, что исландское правительство так поступает в знак солидарности с Великобританией и ее союзниками относительно отравления в Солсбери. «Правительство Исландии призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия», — говорится в сообщении. До тех пор пока не будут даны объяснения, Исландия «временно откладывает двусторонний диалог на высоком уровне с российскими властями». «Следовательно, исландские власти не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом», — заявили власти.

Ранее 26 марта посол России в Исландии был вызван в МИД страны.

О том, что правительство Исландии рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018, ранее в марте заявил министр иностранных дел Гудлаугур Тордарсон. Он уточнял, что подобное решение не помешает команде принять участие в чемпионате, а болельщикам — посетить Россию. Ранее решение не посылать в Россию на ЧМ представителей королевской семьи приняла Великобритания.

26 марта более 100 российских дипломатов выслали из стран Евросоюза, а также из США, Канады и с Украины. МИД пообещал ответить на действия стран.

Экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию доставили в больницу с отравлением 4 марта. Великобритания утверждает, что с большой долей вероятности ответственность за отравление лежит на России. Из королевства были высланы 23 российских дипломата. Россия неоднократно заявляла о непричастности к инциденту.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.