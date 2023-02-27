Bild назвала условие для принуждения Украины к переговорам

Издание сообщает, что на фоне официальных заявлений о продолжении поддержки Украины Запад пытается заставить Киев пойти на переговоры с Москвой и такое давление может усилиться, если ВСУ не добьются успехов

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Страны Запада могут усилить давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью принудить его пойти на мирные переговоры с Россией, пишет газета Bild.

«Официально Запад высказывается за поддержку Украины до тех пор, пока она будет нуждаться в такой поддержке. Но за кулисами уже говорят об ультиматуме для Владимира Зеленского. Речь идет о давлении на Киев относительно переговоров с Москвой, и существуют четкие условия, которые должна выполнить Украина, до того как усилится давление [на Зеленского], чтобы заставить его вступить в переговоры с Владимиром Путиным», — пишет издание.

В частности, отмечает со ссылкой на источники газета, Запад дал Киеву понять, что потребует переговоров с Москвой, если украинские вооруженные силы не смогут провести контрнаступление в 2023 году и добиться значимых успехов. «Поставками новых вооружений Украине дают шанс до осени вернуть контроль над большим количеством территорий. Если контрнаступление будет неудачным, то давление с целью начала переговоров с Кремлем усилится», — пишет Bild.

24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией. По словам собеседников WSJ, во время визита Зеленского в Париж Макрон напомнил ему, что даже такие «смертельные враги», как Франция и Германия, заключили мир после Второй мировой войны.

Также, по данным издания, Германия, Франция и Великобритания предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией. Британский премьер-министр Риши Сунак на прошлой неделе изложил план, благодаря которому Киев получит более широкий доступ к военной технике, оружию и боеприпасам после окончания боевых действий, рассказали WSJ источники в правительствах трех стран. По словам премьера, он должен быть включен в повестку саммита НАТО в июле.

Зеленский уже продолжительное время заявляет, что не согласен вести переговоры с Россией. По его словам, конфликт на Украине завершится, когда российские войска покинут украинскую территорию.

Переговоры России и Украины об урегулировании прекратились в прошлом мае. Осенью Зеленский представил так называемую формулу мира с перечнем условий для завершения конфликта. Среди них в том числе упоминался вывод российских войск.

В конце сентября 2022 года президент Украины утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

В Кремле заявляли о готовности к переговорам с Украиной, однако указали, что сейчас для них нет никаких условий из-за позиции Киева. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Москва не будет вести диалог с Украиной на основе «формулы мира» Зеленского. Никакой мирный план не может существовать без учета включения в состав России четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.