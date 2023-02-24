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WSJ узнала о рекомендации Макрона и Шольца Зеленскому начать переговоры

WSJ узнала о рекомендации Макрона и Шольца Зеленскому начать переговоры с Россией
Олаф Шольц, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Париже начать мирные переговоры с Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.

По словам собеседников, за ужином в Елисейском дворце, резиденции президента Франции, Макрон напомнил, что даже такие «смертельные враги», как Франция и Германия, заключили мир после Второй мировой войны. Он отмечал, что Зеленский был «великим военачальником», но в конечном итоге ему придется принимать трудные политические решения.

Материал дополняется
 

Авторы
Елена Чернышова
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