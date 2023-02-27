В посольстве назвали последствия поставок Германией танков Украине

Действия Германии, по сути, означают «отказ от признания своей исторической ответственности перед народом России» за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул российский посол

Посол России в Германии Сергей Нечаев (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look)

Решение Берлина поставлять танки Киеву выведет конфликт на Украине на новый уровень. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью RT DE.

«Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной», — подчеркнул он.

По его словам, таким образом Германия нарушила основополагающий принцип внешней политики страны, предусматривавший запрет на поставки немецких вооружений в зоны конфликтов.

Нечаев счел, что нынешний кризис в отношениях между Россией и Западом уникален, так как западные страны находятся очень близко к опасной черте, за которой начинается прямое вовлечение в военный конфликт.

Посол подчеркнул, что если ранее между Россией и Западом сохранялись прямые каналы связи, способствовавшие снижению напряженности, то теперь «представители Запада не демонстрируют явной готовности прислушиваться к нашим опасениям и интересам».

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