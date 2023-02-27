В посольстве назвали последствия поставок Германией танков Украине
Решение Берлина поставлять танки Киеву выведет конфликт на Украине на новый уровень. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью RT DE.
«Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной», — подчеркнул он.
По его словам, таким образом Германия нарушила основополагающий принцип внешней политики страны, предусматривавший запрет на поставки немецких вооружений в зоны конфликтов.
Нечаев счел, что нынешний кризис в отношениях между Россией и Западом уникален, так как западные страны находятся очень близко к опасной черте, за которой начинается прямое вовлечение в военный конфликт.
Посол подчеркнул, что если ранее между Россией и Западом сохранялись прямые каналы связи, способствовавшие снижению напряженности, то теперь «представители Запада не демонстрируют явной готовности прислушиваться к нашим опасениям и интересам».
Материал дополняется