Удары США по разным странам во время второго срока Трампа. Карта

За первый год второго президентского срока Трамп санкционировал удары по семи странам, не считая операций против наркотрафика в Карибском море и восточной части Тихого океана. Хронология и география атак — в материале РБК

Вторая администрация президента США Дональда Трампа за год санкционировала около 600 ударов по трем континентам, следует из данных мониторинговой группы ACLED.

США начали наносить зарубежные удары почти сразу после инаугурации Трампа. Параллельно президент настойчиво называл себя миротворцем и отмечал, что сумел завершить восемь конфликтов (часть из них заморожены, а остальные — вновь обострились или не решены).

В 2025 году Трамп неоднократно заявлял о своем праве на Нобелевскую премию мира. После присуждения награды лидеру венесуэльской оппозиции Марии Мачадо и передачи ею нобелевской медали Трампу в январе 2026 года он заявил: раз премия ему не присуждена, он «больше не обязан думать о мире».

Республиканец продолжает угрожать применением военной силы за рубежом, в том числе подобные угрозы звучали в адрес Ирана. 26 января он сообщил, что в регионе находится армада, превышающая по размерам ту, что была рядом с Венесуэлой в начале месяца. Речь об авианосной ударной группе во главе с авианосцем Abraham Lincoln, которая ранее прибыла на Ближний Восток.

Хронология атак США во второй срок Трампа

Февраль 2025 года — настоящее время. Сомали

1 февраля Трамп приказал ударить по боевикам, связанным с «Исламским государством» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) в Сомали. Атаки продолжаются.

Март 2025 года. Ирак

13 марта американские и иракские силы нанесли авиаудар в провинции Аль-Анбар, в результате которого был убит «второй человек» в ИГ Абдаллах Макки Муслих ар-Руфаи, также известный как Абу Хадиджа. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани назвал его «одним из самых опасных террористов в Ираке и мире».

Весна 2025 года. Йемен

В ходе кампании, продолжавшейся с 15 марта по начало мая, американские войска предприняли широкомасштабные атаки на хуситов в ответ на нападения группировки на торговые суда и корабли в Красном море.

Июнь 2025 года. Иран

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Исфаханский центр ядерных исследований, а также уранообогатительные заводы в городе Натанз и Фордо. По словам президента США Дональда Трампа, главные иранские объекты по обогащению урана «были целиком и полностью уничтожены».

Сентябрь 2025 года — настоящее время. Карибское море и Тихий океан

США продолжают атаковать суда, предположительно перевозящие наркотики, в Карибском море и Тихом океане. Американские военные также захватили несколько нефтяных танкеров и забрали себе всю нефть, утверждая, что ее перевозят в обход санкций.

Декабрь 2025 года. Нигерия

В конце декабря США нанесли «мощный и смертоносный» удар по объектам ИГ на северо-западе Нигерии. Атака последовала за многократными заявлениями Белого дома и Трампа, критикующими преследование христиан в этой стране.

Декабрь 2025 года — январь 2026 года. Сирия

19 декабря и 10 января американские военные нанесли удары по нескольким целям ИГ в Сирии в ответ на декабрьское нападение на укрепленную базу в Пальмире, в результате которого погибли двое американских солдат и гражданский переводчик.

Январь 2026 года. Венесуэла

3 января США нанесли удары по объектам в разных частях Венесуэлы, в том числе в Каракасе. Американские военные захватили лидера республики Николаса Мадуро вместе с женой.