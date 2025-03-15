Трамп объявил о ликвидации «беглого главаря» ИГ
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации «беглого главаря» террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ; запрещена в России) в Ираке. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«За ним неустанно охотились наши отважные военные», — написал Трамп. Он и еще один член ИГ были убиты «в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством», сообщил американский лидер. «Мир через силы!» — добавил он.
Накануне об убийстве одного из главарей ИГ сообщил
премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани. Это
Абдаллах Макки Муслих ар-Руфаи, также известный как Абу Хадиджа. Премьер назвал его «одним из самых опасных террористов в Ираке и мире».
Центральное командование Вооруженных сил США (Centcom) заявило в соцсети X, что речь идет о ликвидации «второго человека в ИГ», руководителя глобальных операций организации.
По данным Centcom, 13 марта американские и иракские силы нанесли авиаудар в провинции Аль-Анбар, в результате которого погибли Хадиджа и еще один террорист. Хадиджа был ответственен за операции, логистику и планирование в ИГ по всему миру, а также за значительную часть финансов, отметили в американском командовании. «Оба террориста были в «поясах смертников» и имели при себе несколько видов оружия», — сообщили там. Одного из главарей ИГ опознали с помощью ДНК-материалов, собранных во время предыдущей операции, когда ему едва удалось спастись, рассказали в Centcom.
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